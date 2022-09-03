ألمانيا تشكك في التبرير الروسي لوقف تشغيل " نورد ستريم 1 "

شككت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا في التبرير الروسي لعدم استئناف توريدات الغاز عبر خط نورد ستريم 1.

وكتبت الوكالة في تقريرها، المنشور اليوم السبت، عن وضع إمدادات الغاز: إن "العيوب المزعومة من الجانب الروسي ليست سببًا تقنيًا لوقف التشغيل".

كانت شركة غازبروم الروسية الحكومية العملاقة للنفط والغاز أعلنت، مساء أمس الجمعة، على نحو مفاجئ استمرار وقف تدفق الغاز عبر خط نورد ستريم 1 حتى إشعار آخر، وعدم تشغيله كما كان مقررًا يوم السبت بعد ثلاثة أيام من أعمال الصيانة، وذكرت غازبروم أن سبب التوقف هو تسرب زيت في محطة ضاغط بورتوفايا، وقالت إنه لا يمكن تدفق أي غاز حتى وقف هذا التسريب.

وكانت شركة سيمنس إنرجي الألمانية، منتجة التوربينات المعنية بهذا العطل، شككت أيضًا في الرواية الروسية مساء أمس.

وقالت الشركة في بيان إن اكتشافًا من هذا النوع لا يعد سببًا تقنيًا لإيقاف التشغيل، وقالت إن مثل هذه التسريبات لا تؤثر في العادة على عمل التوربين ويمكن سد التسريب في التوربين وهو في مكانه، مشيرة إلى أن هذه عملية روتينية تتم في إطار أعمال الصيانة، وأضافت أن حدوث مثل هذا النوع من التسريبات لم يكن يؤدي إلى وقف التشغيل في الماضي.

ورأت الوكالة أن وضع إمدادات الغاز متوتر بوجه عام، وقالت إن استمرار تردي الموقف ليس مستبعدًا “غير أن إمدادات الغاز في ألمانيا مستقرة في اللحظة الراهنة، ولا يزال أمن الإمدادات في ألمانيا مضمونًا في الوقت الحالي”.

البيت الأبيض: موسكو تستخدم الطاقة أداة للضغط على أوروبا

أعلن البيت الأبيض، أن روسيا تستخدم الطاقة أداة للضغط على أوروبا، حسبما ذكرت وسائل إعلامية.

وقد قررت روسيا، وقف إمدادات الغاز الطبيعي عبر نورد ستريم 1 التابع لشركة جازبروم إلى أوروبا.

عملية عسكرية جديدة

وبدأت روسيا، عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".

وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.

هجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل

وأضاف حرس الحدود الأوكراني، أن وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.

استفتاء لانفصال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

وقد أعلنت دونيتسك ولوغانسك، في 12 مايو 2014، استقلالهما بعدما صوت معظم سكان المقاطعتين اللتين تقعان في حوض دونباس الشرقي في استفتاء عام لصالح الانفصال عن أوكرانيا.

وكانت روسيا، حشدت أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية بما أثار التوتر فى نظرة المجتمع الدولى بشأن الغزو المتوقع.