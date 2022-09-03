انخفاض أسعار النفط العالمي مقارنة بالأسبوع الماضي

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، أمس الجمعة، بأكثر من 2% -عن أسعار بداية الأسبوع- لتتجاوز 94 دولارًا للبرميل خلال نهايةتداولات الأسبوع الماضي، ويأتي ذلك عقب تراجعها بأكثر من 3% في إجمالي جلسات الأسبوع الماضي، على أمل أن تناقش «أوبك+» تخفيضات الإنتاج في اجتماع الاثنين المقبل.

اتجاه لأسوأ انخفاض أسبوعي

وقال مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إكونوميكس»، إنَّه رغم الارتفاعات في الأسعار خلال نهاية التداولات فإنَّ المؤشر يتجه إلى أسوأانخفاض أسبوعي له في أربعة أسابيع وهو منخفض بأكثر من 30% من أعلى مستوى لهذا العام بسبب مخاوف الركود والمخاوف بشأنتأثير عمليات إغلاق «COVID» الجديدة في الصين.

وأضاف أنَّه بجانب العرض، يراقب المستثمرون في النفط عن كثب التقدم المحرز في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، إذيمكن لصفقة محتملة أن تطلق تدفقات كبيرة من إيران.

بحث تخفيضات الإنتاج

ومن المتوقع أن تناقش «أوبك+» تخفيضات الإنتاج في اجتماعها في الخامس من سبتمبر، رغم أن المخاوف بشأن قيود «كوفيد-19» فيالصين وضعف الاقتصاد العالمي ألقت بظلالها على السوق.

وسجلت أسعار العقود الآجلة لـ خام برنت العالمي عند إغلاق التداولات 93.02 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غربتكساس الأمريكي 86.87 دولار للبرميل، ورغم الارتفاع فإنَّ كلا الخامين القياسيين انخفض 3% إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين فيالجلسة السابقة، وسجل برنت انخفاضًا أسبوعيًا 7.9%، بينما انخفض خام غرب تكساس 6.7%.

ومن المقرر أن يجتمع تكتل «أوبك+»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها بقيادة روسيا على خلفية تراجع متوقعفي الطلب، رغم أن السعودية تقول إن الإمدادات تظل محدودة.

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