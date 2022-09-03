تعرف على رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 والمليات والمعاهد المتاحة

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022، ترقب طلاب الصف الثالث الثانوي فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2022- 2023 من أجل اللحاق بأحد الكليات والمعاهد حيث أن المرحلتين السابقتين لم تشملهم.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وانطلقت أعمال تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2022/2023، اليوم السبت الموافق الثالث من سبتمبر الجاري، والتي تستمر حتى الأربعاءالسابع من الشهر نفسه.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022

واعتلى رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم السبت، مع بدء فتح التسجيل للمرحلة الأخيرة من التنسيق والتي تمثل آخر فرص أمام طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية للحاق بأحد المعاهد والكليات.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 المباشر

ويستهدف تنسيق المرحلة الثالثة 200 ألف طالب من الطلاب إضافة إلى الطلاب المستنفذين والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية الراغبين في الالتحاق بالكليات والمعاهد خلال مدة زمنية محددة تنتهي الأربعاء المقبل.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وطريقة التسجيل

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لأبنائنا الطلاب رابط تنسيق المرحلة الثالثة حيث يمكن دخول الطلاب إلى الموقع الرسمي للتنسيق لإلكتروني عبر مكاتب التنسيق أو الأجهزة اللوحية والشخصية من خلال الضغط هنــــــــــــــــا.

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إمكانية تسجيل رغبات الطلاب عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر مكاتب التنسيق المنتشر في مختلف أنحاء الجمهورية بدءًا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا حتى الأربعاء المقبل.

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وينتهي التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 يوم الأربعاء المقبل الموافقق الثالث من سبتمبر 2022، ولمدة 5 أيام بدأت من اليوم مع إمكانية مد فترة تسجيل الرغبات بعد انتهاء المهلة المحددة إذا استدعى الأمر حسبما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت الوزارة إعداد المركز الإعلامي للوزارة حملة توعية لطلاب الثانوية العامة للتوعية بخطوات وطريقة التقديم لموقع التنسيق الإلكتروني عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الحكومية والمعاهد تشمل كافة الأشكال التوضيحية بهدف التيسير على الطلاب وإتمامهم لعمليات تسجيل الرغبات.

درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

ويشمل تنسيق المرحلة الثالثة الطلاب الحاصلين على مجموع درجات 205 درجة كحد أدنى أي بنسبة 50% فأكثر، مع العلم أن هذه المرحلة من التنسيق متاحة لطلاب الثانوية العامة المتبقين من امتحانات الدور الأول، وطلاب الثانوية العامة الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني، إضافة إلى الطلاب المتخلفين عن تسجيل الرغبات في المرحلتين السابقتين.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة

كلية آداب انتساب في الجماعات الإقليمية.

كلية التربية النوعية أقاليم.

كلية حقوق انتساب أقاليم.

كليات الخدمة الاجتماعية انتساب.

معهد فني صحي.

معاهد التمريض.

المعاهد الحكومية.

المعاهد الخاصة.

الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة

كليات المرحلة الثالثة 2022 علمي

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزه

آداب انتساب موجه العريش

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

الفني للفنادق قنا

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

الفني التجارى باسوان

الفني للفنادق المطرية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

العالي سياحة وفنادق الغردقة

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

تربية رياضية بنات بني سويف

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

تربية نوعية فنية الفيوم

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

تربية رياضية بنات أسوان

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

الفني التجارى بسوهاج

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

الفني التجارى بقويسنا

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

آداب انتساب موجه أسيوط

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزى

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

تربية العريش رياضة

تربية نوعية فنية بور سعيد

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الفني للفنادق بور سعيد

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

تربية نوعية فنية دمياط

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

ك.ت. فني صناعى الصحافه

تربية شعبة تربية فنية السويس

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس - تجارة انجليزى

تربية رياضية بنين العريش

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى ببنها

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات

آداب انتساب موجه بني سويف

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

الفني التجارى بالمحله الكبرى

ك.ت. فني صناعى بور سعيد

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

الفني التجارى بطنطا

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

حقوق انتساب موجه أسوان

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية مطروح رياضه

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية رياضة

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية رياضه

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنات السويس

تربية نوعية فنية سوهاج

فني تمريض السويس

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية أسوان رياضة

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية دمياط رياضة

تربية (طفولة) العريش

العالي للسياحه والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

الفني التجارى بالاسكندريه

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بدمنهور

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنين مدينة السادات

معهد المنيا العالى للغات

الفني التجارى بقنا

تربية نوعية فنية المنصورة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية

تربية نوعية موسيقية المنيا

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معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات

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الفني للفنادق الاسكندريه

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تربية رياضية بنين طنطا

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ك.ت. فني صناعى سوهاج

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

تربية رياضية بنين مطروح

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بالمنصوره

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

فنى تمريض أورام القاهرة

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية بنات مدينة السادات

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

ك.ت. فني صناعى قنا

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

خدمة اجتماعية أسيوط

آداب انتساب موجه حلوان

حقوق انتساب موجه حلوان

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

خدمة اجتماعية حلوان

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية نوعية أسوان

الفني لترميم الآثار بالاقصر

خدمة اجتماعية الفيوم

تربية نوعية فنية عين شمس

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

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ك.ت. فني صناعى اسكندرية

ك.ت. فني صناعى الزقازيق

ك.ت. فني صناعى اسوان

ك.ت. فني صناعى قويسنا

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الإلى بالتجمع الأول (شعبة نظم)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الإلى بالتجمع الأول (شعبة ادارة)

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

تربية أسوان

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية نوعية بور سعيد

آداب انتساب موجه دمياط

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية

تربية (طفولة) أسوان

آداب انتساب موجه أسوان

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة

تربية رياضية بنات طنطا

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

تربية رياضية بنين أسوان

تربية نوعية فنية طنطا

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم)

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية نوعية فنية الزقازيق

الفني التجارى بالزقازيق

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات رياضة

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

الفني التجارى بدمياط

الفني التجارى باسيوط

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

أقتصاد منزلى حلوان

تربية رياضية بنين بنها

تربية نوعية المنوفية بأشمون

فنى تمريض حلوان

حقوق انتساب موجه بنها

تربية نوعية بنها

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

تربية نوعية دمياط

تربية (طفولة) الوادي الجديد

تربية (طفولة) سوهاج

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس

فنى تمريض القاهرة

فنى تمريض عين شمس

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

العالي حاسبات ونظم تجمع أول

العالي للغات 6 اكتوبر

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

تربية (طفولة) السويس

تربية نوعية الفيوم

تربية نوعية سوهاج

تربية رياضية بنين السويس

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية رياضة

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)

المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2)

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

تربية نوعية مطروح

آداب انتساب موجه بور سعيد

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية رياضة

تربية رياضية بنات دمياط

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضة

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه عين شمس

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بنها

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه سوهاج

الفراعنة العالي إدارة أعمال

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه أسيوط

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة

معهد عالي دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات

العالي خدمه اجتماعيه بنها

العالي للغات بمصر جديده

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العالي ترميم الآثار بأبي قير

تربية نوعية فنية مطروح

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية موسيقية مطروح

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

ش.مطاعم فني سياحة قنا

تربية نوعية موسيقية سوهاج

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

تربية نوعية موسيقية المنصورة

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

الفني التجارى ببور سعيد

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بالمطريه

نظم معلومات ادارية قطاميه

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

تربية نوعية موسيقية بنها

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

الفني التجارى بالعريش

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الإلى بالتجمع الأول (شعبة التسويق)

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسوان.

كليات المرحلة الثالثة 2022 أدبي

تربية نوعية موسيقية دمياط.

تربية نوعية فنية مطروح.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة.

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح.

تربية نوعية موسيقية أسوان.

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

تربية (طفولة) العريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

تربية رياضية بنات العريش

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية رياضية بنات السويس

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

الفني التجارى بالعريش

تربية رياضية بنات أسوان

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

نظم معلومات ادارية قطاميه

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

تربية موسيقية حلوان

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية رياضية بنين العريش

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنات الفيوم

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الإلى بالتجمع الأول (شعبة التسويق)

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

ش.مطاعم فني سياحة قنا

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

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عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

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العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

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العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

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العالي سياحة وفنادق الغردقة

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

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العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

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