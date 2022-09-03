طريقة التقديم لأكاديمية الشرطة للبنات 2022، هناك العديد من الفتيات يبحثن بشكل غير طبيعي عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك لمعرفة كافة التفاصيل حول طريقة التقديم لأكاديمية الشرطة للبنات 2022 والشروط المطلوب توافرها والتخصصات المطلوبة.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن الحاصلين على شهادات كلية الحقوق من الذكور والإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث للعام الجاري 2022، والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه، يحق لهم التقدم للالتحاق بكلية الشرطة حتى يوم 15 سبتمبر الجاري، ما دفع كثيرين للبحث عن طريقة التقدين لأكاديمية الشرطة للبنات 2022، والشروط والتخصصات المطلوبة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طريقة التقديم لأكاديمية الشرطة للبنات 2022 والشروط والتخصصات المطلوبة، وهي على النحو التالي:-

طريقة التقديم لأكاديمية الشرطة للبنات 2022

طريقة التقديم لأكاديمية الشرطة للبنات 2022، تتم إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي عبر الدخول على الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

شروط التقديم لأكاديمية الشرطة للبنات 2022

- أن يكون الأبويين مصريين دون تجنيس، وأن تحمل الجنسية المصرية.

- أن تكون حسنة السمعة والسيرة، ولم يسبق لها الفصل بحكم أو قرار تأديبي نهائي من خدمة الحكومة، ولم يسبق الحكم عليها في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف بعقوبة جنائية أو مقيدة للحريات.

- يجب استيفاء شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، أي لا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، وألا يقل الطول عن 170 سم، وأن تكون المتقدمة حاصلة على نسبة تفوق 40% في اختبار اللياقة البدنية ودرجاته، فضلا عن اجتياز كشف طبي متقدم أمام لجنة طبية مختصة.

- ألا يكون مضى على حصولها على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين.

- ألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم عن 28 سنة للحاصلات على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 عاما للحاصلات على درجة الماجستير و35 عاما للدكتوراه أو ما يعادلها.

التخصصات المطلوبة لأكاديمية الشرطة للبنات 2022

وتتاح للفتيات الحاصلات على مؤهلات محددة الالتحاق بكلية الشرطة للبنات 2022، وهن ممن يحملن مؤهلا عاليا من كليات الحقوق، والحاصلات على بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه، وأيضًا خريجات التربية الرياضية.