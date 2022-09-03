القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية اليوم بالدوري الإسباني

يصطدم نادي برشلونة بنظيره إشبيلية في لقاء قوي على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2022-2023 حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز سواء تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني الذي يخوض هذا اللقاء خارج أرضه في مواجهة جولين لوبيتيجي المدير الفني للفريق الأندلسي الباحث هو الآخر عن خطف الانتصار بأي طريقة للخروج من الكبوة التي يمر بها في الوقت الحالي مع التراجع الشديد على مستوى الأداء والنتائج رغم أن الفريق يضم بين صفوفه المغربي ياسين بونو الذي يتألق في حراسة المرمى





موعد مباراة برشلونة وإشبيلية





تنطلق هذه القمة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ما يوافق في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1، وbeIN Sports HD 1 English.





تشكيل برشلونة المتوقع ضد إشبيلية





في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع: أليكس بالدي - جول كوندي - إيريك جارسيا - رونالد أراوخو.

في خط الوسط: جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري.

في خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - روبيرت ليفاندوفسكي - رافينيا





تشكيل إشبيلية المتوقع ضد برشلونة





في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: جيسوس نافاس - كريم رقيق - تانجي نيانزو - أليكس تيليس

في خط الوسط: أوليفر توريس - فيرناندو - توماس ديلاني

في خط الهجوم: إريك لاميلا نجم توتنهام السابق - رافا مير - بابو جوميز







واستطاع نادي برشلونة أن يكتسح نادي بلد الوليد برباعية نظيفة يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليجا ووصل إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط في 3 مباريات بواقع فوزين وتعادل لكن ريال مدريد في المركز الأول برصيد 9 نقاط لذلك فإن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني يحاول اللحاق به بأي طريقة خاصة أن هذا الموسم في منتهى الصعوبة على جميع الأندية.







أما نادي إشبيلية فقد توقف عند المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة، جمعها من 3 مواجهات بواقع تعادل وهزيمتين بعد الخسارة من ألميريا 2-1 في الجولة الماضية من الليجا.

