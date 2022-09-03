موعد مباراة برشلونة وإشبيلية يلا شوت 3-9-2022 بالدوري الإسباني

يحل نادي برشلونة ضيفا ثقيلا على إشبيلية في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين في إطار مباريات الأسبوع الرابع من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز حيث ينطلق في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية في مواجهة فنية خاصة لدى مدربين كبيرين هما تشافي هيرنانديز الراغب في الذهاب بعيدا بالفريق الكتالوني بعد موسم كارثي في العام الماضي لكنه يواجه خصما صعبا هو جولين لوبيتيجي مدرب الفريق الأندلسي الراغب في العودة إلى دائرة الانتصارات على حساب هيرناديز في سهرة كروية ممتعة تحت شعار الكرة الجميلة فقط بين فريقين كبيرين يطمع كل منهما لتحقيق مزيد من الإنجازات في هذا الموسم رغم أن تشافي استطاع عقد صفقات مميزة في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي وعلى رأسها هيكتور بيلرين نجم أرسنال السابق وماركوس ألونسو من نادي تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.







ويقبع نادي برشلونة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط بعد اكتساح نادي بلد الوليد برباعية نظيفة في الأسبوع الماضي لذلك يريد تشافي هيرنانديز أن يحقق الفوز الثاني على التوالي من أجل الوصول إلى النقطة العاشرة على أمل تعثر ريال مدريد بعد ذلك خلال المباريات التي يخوضها تحت ضغط كبير مع مدربه كارلو أنشيلوتي.









يعتمد تشكيل برشلونة ضد إشبيلية على تألق روبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم ومعه عثمان ديمبيلي ورافينيا إن شارك بشكل أساسي من أجل الضغط على المنافس في عقر داره بملعب رامون سانشيز بيزخوان خاصة أن هذه المواجهة تمثل ضوء الأمل لديه بعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم.







على الجانب الآخر من هذه المواجهة فإن إشبيلية في المركز رقم 15 بنقطة وحيدة وتوالت الهزائم في هذا الموسم التي كان آخرها السقوط أمام ألميريا بهدفين لهدف وهو ما يجعل جولين لوبيتيجي يحاول استغلال الأرض والجماهير من أجل تحقيق الفوز الأول له في هذا الموسم لا سيما أنه يمتلك في خط الهجوم إريك لاميلا وجوميز وهو ما يجعل هذا اللقاء على صفيح ساخن بين كلا الفريقين عندما ينقل من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي 3.

