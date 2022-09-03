القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونانت اليوم 9-3-2022 بالدوري الفرنسي
تتجه الأنظار إلى مصطفى محمد في مباراة باريس سان جيرمان ونانت اليوم ضمن لقاءات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز حيث تأمل الجماهير في هدف مصطفى محمد اليوم ضد باريس سان جيرمان خاصة أنه يواجه لاعبين كبار من عينة ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي ومدافع بحجم سيرجيو راموس سبق له إصابة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا ولذلك فإن الجميع ينتظر الثأر بهدف في مرمى الحارس دوناروما خلال مباراة نانت وباريس سان جيرمان اليوم في ظل ترقب الإثارة والقوة بها لرغبة الفريقين في تحقيق الفوز بها.
موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت
تنطلق هذه المواجهة في الساعة التاسعة مساء حسب توقيت القاهرة الموافق الساعة العاشرة مساء حسب توقيت مكة المكرمة وسيتم نقلها من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي.
تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد نانت
في حراسة المرمي: دوناروما
في خط الدفاع: راموس وكيمبيمبي وماركينيوس
في خط الوسط: نونو مينديز وفيتينيا وماركو فيراتي وأشرف حكيمي.
في خط الهجوم: ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.
تشكيل نانت المتوقع ضد باريس سان جيرمان
في حراسة المرمى: لا فونت
في خط الدفاع: بالويس وأندري جيروتو وكاستيليتو
في خط الوسط: كورشيا وموسي سيسوكو وشيريفيلا وفابيو دا سيلفا
في خط الهجوم: مصطفى محمد وموسيس سيمون
انتزع نادي باريس سان جيرمان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة من 5 مباريات بواقع الفوز في 4 مباريات والتعادل في واحدة حيث فاز على ليل بنتيجة 7-1 ثم تعادل مع موناكو 1-1 قبل أن يعود إلى الانتصار من خلال اكتساح نادي تولوز بثلاثية نظيفة ولذلك يأمل رفاق ليونيل ميسي في تحقيق الفوز من جديد.
أما فريق نانت فإنه يقع في المركز العاشر برصيد 6 نقاط مع نجمه مصطفى محمد بعد خسارته 2-1 من مارسيليا ثم فوزه 3-1 على تولوز قبل أن يتعثر في فخ التعادل مع فريق ستراسبورج بنتيجة 1-1 ولذلك يحاول تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة على أرضه وبين جماهيره.