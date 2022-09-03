سعر الدولار فى مصر بختام تعاملات اليوم السبت 3/9/2022

استقرت أسعار الدولار في مصر، اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، بختام التعاملات وقبيل عودة القطاع المصرفي للعمل غدًا ليسجل في البنك المركزي 19.16 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع.

أسعار الدولار:



وسجل سعر الدولار في أكبر بنكي حكوميين الاهلي ومصر 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة إلى 19.15 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع. .

وفي البنك التجاري الدولي وبنك الاسكندرية والمصرف المتحد إلى 19.20 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

و كلا من البنك الاهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وميد بنك، والبنك المصري الخليجي بلغ سعر الدولار إلى 19.23 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

انخفض الجنيه للأسبوع الثاني على التوالي منذ تولى المحافظ الجديد أو القائم بأعمال محافظ المركزي مهام مسؤولياته ليفقد الجنيه في أسبوعين نحو 8 قروش.

بيد أن الأسبوع الماضي شهد المزيد من التحركات الإيجابية من جانب المركزي المصري بشأن حل الملفات الشائكة وعلى رأسها أزمة الواردات التي كانت من الأزمات الكبرى في عهد المحافظ السابق طارق عامر.

تعرض الجنيه لتخفضين متتالين من جانب المركزي المصري خلال يومي الإثنين والثلاثاء ليصل الجنيه إلى مستويات 19.28 جنيه للدولار وفقًا لبيانات البنك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر



وتباين سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، حيث استقر عند 5.10 جنيه للشراء، بينما ارتفع إلى 5.13 جنيه للبيع، مقابل 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

كما تباين سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، ليتداول عند مستوى 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، مقابل 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع أمس. وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر.

فيما لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، مسجلًا 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر



وتباين سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، حيث هبط إلى 5.21 جنيه للشراء، فيما استقر عند 5.24 جنيه للبيع، مقابل 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع أمس.

كما تباين سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، متراجعًا إلى نحو 62.13 جنيه للشراء، ومرتفعًا إلى 62.58 جنيه للشراء، مقابل 62.16 جنيه للشراء، و62.50 جنيه للبيع أمس.