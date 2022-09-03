موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت اليوم 9/3/2022 يلا شوت بالدوري الفرنسي

ستكون مرتقبة لدى الجماهير المصرية بشكل خاص لأن مصطفى محمد يلعب مع الأخير ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الفرنسي الممتاز ويحاول أن يثبت مدى نجوميته وقدراته الهجومية أمام عمالقة دفاع سان جيرمان مثل سيرجيو راموس القادم إليه من ريال مدريد وأشرف حكيمي القادم إليه من إنتر ميلان الإيطالي، وتنطلق هذه المواجهة في الساعة التاسعة مساء حسب توقيت القاهرة الموافق الساة 10 مساء حسب توقيت مكة المكرمة وفيها تنتظر الجماهير هدف مصطفى محمد اليوم في باريس سان جيرمان من أجل إثبات أنه صفقة ناجحة بكل المقاييس عندما أصر نادي نانت على التعاقد معه من نادي جالاتا سراي في الدوري التركي الممتاز.









ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة بعد 5 مباريات بواقع الفوز في 4 مباريات والتعادل في واحدة وغلب على طابع مبارياته مع المدرب كريستوف جالتيير الفوز بنتائج كبيرة مثل سباعية مقابل هدف على ليل ثم التعادل 1-1 مع موناكو بعدما حول جالتيير طريقة اللعب إلى 3-4-3 بوجود 3 مدافعين في الخط الخلفي لتسهيل قدرات الثلاثي الهجومي في مواجهة زملاء مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.









تشكيل باريس سان جيرمان ضد نانت سيعتمد على الثلاثي الهجومي الخطير ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي في ظل غياب الأدوار الدفاعية لهما وهو ما يمكن أن يلعب عليه كوامبوريه مدرب نانت من خلال الهجمات المرتدة السريعة في حالة امتلاك الكرة مع التأمين الدفاعي في حالة فقدانها.









ويحتل نادي نانت مع مصطفى محمد المركز العاشر برصيد 6 نقاط بعد الخسارة 2-1 من فريق مارسيليا ثم الانتصار بثلاثية مقابل هدف على تولوز والتعادل مع ستراسبورج بهدف لكل فريق حيث يمتاز نانت بالصلابة الدفاعية هذا الموسم وهو العامل المرجح للكفة أمام باريس سان جيرمان في وجود مصطفى محمد من أجل بناء الكرات الطويلة والهجمات المرتدة السريعة على أمل تسجيل هدف في الحارس دوناروما خاصة أن كل الأنظار ستكون مع أمل هدف مصطفى محمد اليوم في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي.