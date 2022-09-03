أحمد موسى يرد على الإعلام المعادي: خيرت الشاطر "صاحب الفنكوش"

توك شو
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلام المعادي التابع لجماعة الإخوان الإرهابية في بريطانيا يهاجم مصر ويسعي لهدم ما يحدث.

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وأضاف خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإعلام المعادي التابع لجماعة الإخوان الإرهابية في بريطانيا يتلقي تمويلات بالدولار.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تبحث إلا عن مصالحها الشخصية ولا تهتم بمصلحة الوطن.

مشروع “الفنكوش”

واستطرد الإعلامي أحمد موسى أن الإرهابي خيرت الشاطر وقت حكم الجماعة الإرهابية كان يتحدث عن 30 عاما لتحقيق مشروع النهضة «الفنكوش».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مشروع النهضة التي طرحته جماعة الإخوان الإرهابية كان أكبر مشروع “فنكوش” في التاريخ.

محمد مرسي عين شخصيات في رئاسة الجمهورية دون خبرات

وذكر الإعلامي أحمد موسى، أن الجاسوس محمد مرسي عين شخصيات في رئاسة الجمهورية دون خبرات، وكانت الشخصيات المحيطة بالجاسوس محمد مرسي في رئاسة الجمهورية كانت دون مؤهلات علمية، وأعظم مؤهل لدي الإخوان الإرهابيين هو الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية.
 

الإخوان الإرهابية محمد مرسى مشروع فنكوش أحمد موسى

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