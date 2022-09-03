سعر الجنيه الاسترليني بختام تعاملات اليوم السبت 3/9/2022

اختتم سعر الجنيه الاسترليني في مصر، تعاملات اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، مستقرًا بعد أن تباين سعره بتعاملات صباح السبت، لدى البنك المركزي والمصارف التجارية وشركات الصرافة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر



اختلف سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي، حيث ارتفع إلى مستوى 22.17 جنيه للشراء، فيما تراجع إلى 22.26 جنيه للبيع، مقابل 22.16 جنيه للشراء، و22.30 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر) عند نحو 22.05 جنيه للشراء، و22.36 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم، مستقرا عند 22.09 جنيه للشراء، وزاد إلى 19.36 جنيه للبيع، مقابل 22.09 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع أمس.

كما تباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، حيث هبط إلى نحو 22.11 جنيه للشراء، واستقر عند 22.38 جنيه للبيع، مقابل 22.21 جنيه للشراء، و22.38 جنيه للبيع أمس.



سعر الدولار اليوم في مصر



وتباين سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، مرتفعا لنحو 19.18 جنيه للشراء، وهبط إلى 19.25 جنيه للبيع، مقابل 19.16 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند مستوى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

وفي البنوك الخاصة، لم يتغير سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)، ليبقى عند مستوى 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

وتسابق الحكومة المصرية الزمن قبل هجوم صعود سعر صرف الدولار المتوقع خلال الأسابيع المقبلة، حيث أعلنت عن حزمة إجراءات استثنائية للإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين.

وكانت عدد من الشركات تقدمت بشكوى لمجلس الوزراء المصري قبل أيام بسبب تكدس الواردات في الموانئ المصرية لفترات بسبب عدم إنهاء إجراءات مستندات التحصيل والمرتبطة بأزمة الدولار.

سعر اليورو اليوم في مصر



وتباين سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، حيث استقر عند مستوى 19.16 جنيه للشراء، وهبط إلى 19.24 جنيه للبيع، مقابل 19.16 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

واستقر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر)، عند مستوى 19.01 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للشراء.

كما استقر سعر اليورو اليوم في بنك مصر، عند 19.06 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

بينما تباين سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، حيث هبط إلى نحو 19.08 جنيه للشراء، واستقر عند 19.36 جنيه للبيع، مقابل 19.21 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع أمس.



سعر الريال السعودي اليوم في مصر



وتباين سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، حيث استقر عند 5.10 جنيه للشراء، بينما هبط إلى 5.12 جنيه للبيع، مقابل 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.

فيما استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، ليتداول عند مستوى 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع. وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر.

فيما لم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، مسجلًا 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر



وتباين سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، حيث صعد إلى 5.22 جنيه للشراء، فيما استقر عند 5.24 جنيه للبيع، مقابل 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع أمس.

كما تباين سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، مرتفعا إلى نحو 62.16 جنيه للشراء، وهابطا إلى 62.49 جنيه للشراء، مقابل 62.13 جنيه للشراء، و62.58 جنيه للبيع أمس.