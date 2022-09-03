عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب فى مصر، بالتعاملات المسائية اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، ارتفاعًا في السوق المحلي متأثرًا بالسعر العالمي للذهب بعد هبوط قاسٍ للمعدن الأصفر استمر عدة أيام، ووصل بسعر الاوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، واقترب سعر الجرام عيار 21 من 1300 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر



بلغت أسعار الذهب اليوم عيار 21 نحو 1115 جنيهًا للشراء، مقابل 1110 جنيهات للبيع.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 في سوق الصاغة 955.75 جنيه للشراء مقابل 951.5 جنيه للبيع.

ووصلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1274.25 جنيه للشراء مقابل 1268.5 جنيه للبيع.

وتداول الذهب عيار 14 بسعر 743.25 جنيه للشراء مقابل 740 جنيهًا للبيع.

أسعار جنيه الذهب اليوم في مصر



تداولت أسعار جنيه الذهب اليوم في سوق الصاغة 8920 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعيه أو ضريبة أو دمغة.

أسعار الذهب اليوم في الدول العربية



أسعار الذهب اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، في الدول العربية، أنهى تداولات اليوم على الأسعار التي سجلها في نهاية تعاملات يوم الجمعة.

أسعار الذهب اليوم في السعودية



بلغ أسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 206.53 ريال، وسجل أسعار الذهب عيار 22 نحو 189.32 ريال، فيما وصل الذهب عيار 21 نحو 180.71 ريال، أما الذهب عيار 18 فسجل 154.90 ريال، في حين بلغ الذهب عيار 14 نحو 120.48 ريال.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات



سجل أسعار الذهب اليوم عيار 24 بعد الانخفاض 202.12 درهم، والذهب عيار 22 سجل 185.28 درهم، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 176.86 درهم، وتراجعت أسعار الذهب عيار 18 إلى 151.59 درهم، وبلغ الذهب عيار 14 نحو 117.91 درهم.

أسعار الذهب اليوم في الكويت



وصلت أسعار الذهب اليوم عيار 24 نحو 16.99 دينار، وبلغ الذهب عيار 22 نحو 15.58 دينار، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 14.87 دينار.

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 12.75 دينار، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 9.91 دينار.

سعر الدولار اليوم في مصر

وتباين سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، مرتفعا لنحو 19.18 جنيه للشراء، وهبط إلى 19.25 جنيه للبيع، مقابل 19.16 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند مستوى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

وفي البنوك الخاصة، لم يتغير سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)، ليبقى عند مستوى 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

وتسابق الحكومة المصرية الزمن قبل هجوم صعود سعر صرف الدولار المتوقع خلال الأسابيع المقبلة، حيث أعلنت عن حزمة إجراءات استثنائية للإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين.

وكانت عدد من الشركات تقدمت بشكوى لمجلس الوزراء المصري قبل أيام بسبب تكدس الواردات في الموانئ المصرية لفترات بسبب عدم إنهاء إجراءات مستندات التحصيل والمرتبطة بأزمة الدولار.