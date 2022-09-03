طريقة التسجيل في دعم حافز للعاطلين عن العمل بالسعودية، تعد من ضمن أكثر العمليات بحثا عبر مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في المملكة العربية السعودية، وذلك لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن، بالإضافة لمعرفة شروط الاستحقاق 1444.

ويعد برنامج حافز الخاص بالعاطلين من البرامج الهامة التي تخدم فئة كبيرة من الشباب العاطلين عن العمل بالمملكة العربية السعودية، والذين ليس لديهم وظيفة أو عمل خاص بهم، وبالتالي ليس لديهم دخل شهري ثابت يعيشون عليه.

وحرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، على توفير كل طرق الدعم المتاحة لتلك الفئة من الشباب، وذلم من خلال برنامج حافز للعاطلين عن العمل أو حافز الطاقات، من خلال التسجيل في ذلك البرنامج والاطلاع علي الشروط والموافقة على طلبك، ويتم دفع راتب شهري لمدة عام من تاريخ قبول طلبك، بجانب إتاحة بعض البرامج التدريبية التي تمكن الشباب على الانضمام بوظائف تتناسب مع المؤهلات الأكاديمية التي يمتلكونها.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طريقة التسجيل في دعم حافز للعاطلين عن العمل بالسعودية وشروط الاستحقاق 1444، وهي على النحو التالي:-

طريقة التسجيل في برنامج حافز للعاطلين عن العمل

وصدر برنامج حافز للعاطلين عن العمل بتوجيه ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز، لإتاحة فرص عمل مناسبة للشباب العاطل عن العمل وتوفير دخل شهري لمدة عام، وللتسجيل اتبع الخطوات التالية:

- قم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية طاقات للعاطلين عن العمل، من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- انقر على أيقونة الباحث عن عمل.

- سيظهر نموذج الطلب أمامك.

- قم بملء البيانات المطلوبة للتقديم بشكل صحيح.

- ثم قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

- ثم اضغط فوق أيقونة (إرسال الطلب).

شروط الحصول على دعم برنامج حافز للعاطلين عن العمل

- لا بد من تقديم دعم البطالة للمواطنين السعوديين.

- يجب أن يكون الشخص مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

- أن يكون المواطن حسن السير والسلوك.

- ألا يكون عليه أي من القضايا التي تتعلق بالشرف والأمانة.

- لا يجب أن يزيد عمر المتقدم عن 60 سنة.

- ألا يكون المواطن قد تم فصله من وظيفته بسبب إهماله أو ارتكابه اي جريمة.

- إجراء الدورات التدريبية التي يقدمها البرنامج.

- تسجيل المتقدم في سجلات وزارة العمل للحصول على الدعم المالي.