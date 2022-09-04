استقرت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 19.12 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.24 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي، نحو 19.04 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو



وبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.14 جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 19.26 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية نحو 19.06جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.28 جنيه للبيع.

كما سجل اليورو في بنك المصرف المتحدة 19.14 جنيه للشراء و19.26جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.10جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 19.15 جنيه للشراء و19.23 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 18.99 جنيه للشراء، ونحو 19.27 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

بلغ سعر الدولار ليسجل 19.18 جنيهًا للشراء، و19.25 جنيهًا للبيع، وسعر اليورو ليسجل 19.20 جنيهًا للشراء، 19.29 جنيهًا للبيع، واستقر سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 22.43 جنيهًا للشراء، 22.53 جنيهًا للبيع.

واستقر سعر اليوان الصيني ليسجل 2.77 جنيهًا للشراء، 2.78 جنيهًا للبيع، وانخفض سعر الفرنك السويسري ليسجل 19.74 جنيهًا للشراء، 19.82 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر 100 ين الياباني ليسجل 13.84 جنيهًا للشراء، 13.90 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 5.10 جنيهًا للشراء، 5.12 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل 62.25 جنيهًا للشراء، 62.52 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 5.22 جنيهًا للشراء، 5.24 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار في أكبر بنكي حكوميين الأهلي ومصر إلى مستويات 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع مقابل 19.16 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع في تعاملات الأمس، كما ارتفع في بنك القاهرة إلى 19.15 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع. .

وسعر الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك الاسكندرية والمصرف المتحد إلى 19.20 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع، وكلا من البنك الاهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وميد بنك، والبنك المصري الخليجي سعر الدولار إلى 19.23 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

تراجع سعر بيع الجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم بالبنك الأهلي المصري بمقدار 13 قرشا.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري مستوى 22.18 جنيه للشراء 22.36 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 22.24 جنيه للشراء، و22.49 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس.

وعلى صعيد سوق العملات الأجنبية الأخرى، واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم مستوى 19.19 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 19.12 جنيه للشراء و19.35 جنيه للبيع في نهاية تعاملات أمس.

أما فيما يخص العملات العربية، استقر سعر شراء الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم عند مستوى 5.09 جنيه، وسجل سعر البيع 5.11 جنيه، مقارنة بمستوى 5.12 جنيه.

سجل سعر الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم مستوى 60.07 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع، مقارنة بمستوى 60.09 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس.