عاجل.. قائمة أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة

أعلنت شعبة الدخان باتحاد الصناعات، زيادة أسعار السجائر الشعبية التى تنتجها الشركة الشرقية للدخان بقيمة 2 جنيه في العبوة.

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن ارتفاع الأسعار سيتم تطبيقه من غدًا الأحد، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه.



وأشار إمبابي، إلى أن الزيادة الجديدة سوف تحقق الانضباط في سوق السجائر، لأنها سوف تفرج عن الكميات التى قام التجار بتخزينها حتي إقرار الزيادة الجديدة.

ووفقا لمنشور الشرقية للدخان ارتفع سعر علبة بوكس ١٠ إلى ١٣ جنيه، وزاد سعر عبوة كليوبترا كينج سايز إلى ٢٠.٥٠ جنيه، وارتفع كيلوبترا سوفت كوين إلى ٢١ جنيه.



وزاد سعر سجائر بوسطن وبلومنت إلى ٢٢ جنيه، وارتفع سجائر مونديال بجميع انواعها إلى ٢٣ جنيه، كما ارتفع سعر كيلوبترا بلاك إلى ٢٤ جنيه، وماتوسين ازرق إلى ٢٤ جنية.

زيادة جديدة في أسعار السجائر

قائمة أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة

بوكس 10 بـ13 جنيها

كليوباترا كينج سايز بـ20.5 جنيه

كليوباترا سوفت كوين بـ21 جنيها

يوسطن 22 جنيها

كليوباترا بوكس 22 جنيها

كليوباترا سوبر 23 جنيها

مونديال سويتش 24 جنيها

هذه كانت الزيادة المتوقعة

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أسباب اختفاء بعض أنواع السجائر، متوقعًا الزيادة المقبلة في أسعارها خلال الفترة المقبلة.

قائمة أسعار السجائر

زيادة جنيه واحد في أسعار السجائر

وقال "إمبابي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة إنه يتوقع زيادة أسعار السجائر جنيه واحد فقط حال تدخل الدولة.

سبب اختفاء بعض أنواع السجائر

وأشار إلى أن أسباب اختفاء بعض أنواع السجائر يرجع إلى عاملين الأول جشع التجار وبطء اتخاذ القرار من المسئولين بشأن ارتفاع أسعارها مما دفع التجار إلى احتكارها.

وأوضح أن المادة الخام لتصنيع السجائر يتم استيرادها من الخارج، وهناك صعوبة في الحصول على العملة "الدولار"، مناشد رئيس البنك المركزي عدم غلق مصانع الدخان ومساعدتهم في توفير الدولار لاستيراد المواد الخام خاصة أن الناتج القومي يقاس بالتصنيع.

مناشدة للمواطنين عدم الشراء في هذه الحالة

وطالب رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، المواطنين عدم شراء السجائر بأسعار غير المقررة مع ضرورة الإبلاغ عن التاجر لمواجهة جشع التجار، مستطردًا "لو واحد اتعاقب الكل هيخاف".