حسين فهمي: علي عبدالخالق قريب جدا لقلبي وصديق عزيز

قال الفنان حسين فهمي، إن المخرج الكبير الراحل علي عبدالخالق والذي استمرت مسيرة أبداعه لـ56 عاما كان زميلا له في معهد السينما، وكان صديقة الشخصي، وانتجا معا أكثر من فيلم ضمن مسيرته الفنية الغنية، مشيرا إلى أنه كذلك قد ظهر معه في عدد من المسلسلات، «علي كان قريب جدا لقلبي وصديق عزيز، وكنت على اتصال به دائم».

فهمي: حالته الصحية كانت صعبة قبيل وفاته

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن حالته الصحية كانت صعبة قبيل وفاته، كما وكان يشعر بأن صحته تتدهور، حتى خيم الحزن على المجال الفني بشكل كامل، «دي مشيئة ربنا وده القدر، وكان مخرج عظيم وصديق عزيز».

فهمي: علي كانت أخلاقه راقية جدا

واستطرد: «علي كان أخلاقه راقيه جدا وكان إنسان في تعاملاته وفنان بمعني الكلمة، ومكنش بيتعالي على أحد، ولينا زملاء كثيرين فقدانهم هذا العام، وأنا كرئيس للمهرجان أتمني تكريم الجميع، والمرة السابقة كرمت كل زملائي، وكل ما أقدر أكرم حد هكرمه، وعلي عبدالخالق يستحق الكثير».