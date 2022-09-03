الاشتراكي الألماني: 84% من مخازن الطاقة الألمانية ممتلئة لمواجهة روسيا

قال حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع في الحزب الاشتراكي الألماني، إن ألمانيا تتخذ قراراتها في ظل العقوبات المفروضة على الاتحاد الأوروبي من روسيا، لافتا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي المتضررة من أزمة الطاقة مستعدة بالفعل من خلال المفاعلات النووية.

ألمانيا بدأت العمل على توليد الطاقة والكهرباء



وأوضح «خضر» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي والمذاع على فضائية «DMC»، أن ألمانيا بدأت العمل على توليد الطاقة والكهرباء من خلال محطات تعتمد على الفحم وكذلك استعدت فرنسا، وتعمل الدول بشكل مكثف على تنويع مصادر الطاقة مع تودجيه المجتمعات بترشيد الاستهلاك للطاقة في الفترة القادمة والراهنة لمواجة الأزمة التي يتعرض لها الاتحاد الأوربي.

حزم من الدعم المالي مقدم من الحكومة الألمانية



وأشار حسين خضر إلى أن هناك حزم من الدعم المالي مقدم من الحكومة الألمانية للمواطنين لمواجهة نقص الطاقة، و84% من مخازن طاقتها ممتلئة بما يؤكد أنها مستعدة للشتاء المقبل دون أزمة في الطاقة، مؤكدا ان تعاون الشعوب والحكومات سيتمكن الجميع من خلالها تجاوز الأزمة الراهنة.

المواطن الألماني يعي حجم الأزمة جيدا



وأكد حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع في الحزب الاشتراكي الألماني، أن المواطن الألماني يعي حجم الأزمة جيدا، والمؤسسات الحكومية تتبع خطة ترشيد دقيقة لتوفير الطاقة، وبدأ ترشيد كبير لاستخدام التدفئة وخاصة في المناطق الحكومية وغير المستخدمة، مع الاتجاه المجتمعي للبحث عن الدعم وتوفير وسائل نقل مدعمة لتقليل استخدام السيارات الخاصة.