"حصاد التوك شو".. كشف مستجدات قضية نيرة أشرف وحقيقة إزالة مقبرة طه حسين

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، الأيام الأخيرة في حياة الراحل علي عبدالخالق، ونصيحة لـ "اللي معاهم فلوس"، فضلا عن كشف حقيقة إزالة مقبرة طه حسين.

نصيحة لـ "اللي معاهم فلوس"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العقار من أهم الأصول التي يمكن شراؤها في الاوقات الصعبة، والمصريون يعشقون العقار، معلقا: "أنا بتكلم على الناس اللي معاهم فلوس".

وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن العقار هو الاستثمار بالنسبة للمصري، مضيفا: "أنا شخصيا من اللي بيشتروا العقار في مصر.. وأكتر العقارات اللي عملت فيها أرباح كانت من العقارات اللي جوة مصر مش برة"، لافتا إلى أن مصر بها مطوريين عقاريين يعملون في السوق منذ 40 عاما ويحظون بالثقة لدى المواطن.

وأضاف أن السوق العقاري في مصر هو الأضخم في الشرق الأوسط، وهو قاطرة تنمية، وقليلون من اشتروا عقار ولم يحققوا ربحا، متابعا: "فلوسك في العقارات تزيد متقلش، العقار بيزيد مع الأسعار، فالعقار هو الاستثمار"، منوها بأنه سيقدم عدد من الحلقات الفترة المقبلة عن سوق العقارات في مصر لتشجيع الاستثمار العقاري للمصريين والأجانب.

ولفت إلى أن ظاهرة الرهن العقاري موجودة في كل دول العالم، مضيفا: "مجرد ما تشتري الدولة بتاخد حقها والمقاولين بيشتغلوا.. العقار حركة اقتصادية هامة جدا، المصريين بيحبوا حاجتين فالاستثمار العقار والذهب".

الأيام الأخيرة في حياة الراحل علي عبدالخالق

نعى الفنان حسين فهمي، المخرج على عبدالخالق الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان، أمس، وأقيمت الجنازة بعد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، مشيرا إلى أنه كان زميلا له في معهد السينما.

وقال "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية “dmc”، أن الراحل كان صديقة الشخصي، وانتجا معا أكثر من فيلم، مشيرا إلى أنه ظهر معه في عدد من المسلسلات، معقبا: “على كان قريب جدا لقلبي وصديق عزيز”.

وأضاف: “كنت على اتصال به دائم، وكانت حالته الصحية صعبة قبل وفاته، وكان يشعر بأن صحته تتدهور.. كان مخرجًا عظيمًا وصديقًا عزيزًا.”.

وأكمل: "الراحل كان أخلاقه راقيه جدا وكان إنسان في تعاملاته وفنان بمعني الكلمة، ومكنش بيتعالي على أحد، ولينا زملاء كثيرين فقدانهم هذا العام، وأنا كرئيس للمهرجان أتمني تكريم الجميع، والمرة السابقة كرمت كل زملائي، وكل ما أقدر أكرم حد هكرمه، وعلي عبدالخالق يستحق الكثير".

إزالة مقبرة طه حسين

فى اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، صحة ما يشاع من أخبار حول إزالة مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين ضمن أعمال التطوير في المنطقة، قائلًا: "لن يتم إزالة مقبرة طه حسين ضمن أعمال التطوير في المنطقة والعلامة التي وضعت كانت بالخطأ".

وأوضح اللواء ابراهيم عوض، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت، أن العلامة الحمراء التي وضعت على مقبرة طه حسين وضعت بالخطأ وتم دهانها، وسيتم الحفاظ على مقبرة طه حسين والارتقاء بالمنطقة المحيطة.

وأشار اللواء ابراهيم عوض، إلى أن كل مقابر الشخصيات العامة والتاريخية لن يتم إزالتها خلال خطة التطوير الخاصة بالمحاور والطرق، كما نوه بـ أن جميع المحاور التي تقوم بها الدولة وما يتبعها من إزالة يتم تعويض أصحابها تعويض عادل سواء تعويض مادي أو توفير مسكن آخر.

مستجدات قضية طالبة المنصورة

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تحدث مع المحامي الكبير، فريد الديب بشأن الطعن الذي قدمه الأخير ضد الحكم الصادر بحق قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف.

وأضاف خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، أن فريد تقدم بمذكرة الطعن يوم السبت الماضي، وطالب بإلغاء حكم الإعدام وإعادة المحاكمة وإحالتها لدائرة أخرى.

وأضاف الديب في تصريح لـ أحمد موسى، إنه لا يدافع عن الجريمة ولكنه يدافع من الناحية القانونية وفوق القانونية، مضيفًا أن هناك 4 أسباب رئيسية أودعها في سرية تامة بمذكر الطعن ضد الحكم الصادر على محمد عادل

وأكد أن دائرة المحكمة كانت 4 أعضاء بدل 3، أحدهم رفض التوقيع على الحكم، لافتا إلى أن هناك إخلال في حق الدفاع، والقاضي كان له رأيا مسبقا.