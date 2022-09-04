"الفجر" تهنئ النائب محمد عمارة بمناسبة خطوبة شقيقته

منوعات
خطوبة شقيقه النائب
خطوبة شقيقه النائب محمد عمارة

احتفل النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ المصري وأمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بخطوبة شقيقته الآنسة فاطمة عمارة على المهندس محمد إبراهيم.

واحتفلت العائلة مساء أمس، على ضفاف النيل بالخطوبة السعيد، بحضور الأهل وأصدقاء العروسين.

وتهنئ أسرة تحرير الفجر، النائب محمد عمارة، لخطوبة شقيقته، متمنيين لهما الراحة والسعادة في حياتهما المستقبلية، مع دوام التوفيق والنجاح لهما.

كما يهنئ الكاتب الصحفي أحمد الليموني مدير التحرير موقع جريدة الفجر، النائب الدكتور محمد عمارة أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، لخطوبة شقيقته، ويهنئ العروسين، متمنيا لهما دوام التوفيق في حياتهما.

محمد عمارة الدكتور محمد عمارة مجلس الشيوخ أخبار مصر خطوبة شقيقة محمد عمارة احمد الليموني

الأكثر قراءة

عاجل.. فيوتشر يوجه ضربة قاضية للأهلي بشأن انتقال بوبو

مؤتمر دولي مرتقب في برلين حول الأزمة الليبية

عاجل.. نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة مدوية عن زيزو

عاجل.. الأهلي يواجه عملاقي الدوري الهولندي قبل انطلاق الموسم الجديد

عاجل. عقوبات رادعة تنتظر الأهلي والإسماعيلي

عاجل.. قائمة أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة

عاجل.. صفقة الأهلي الذهبية مهددة بالفشل والسبب مثير

عاجل.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع الساحر