"الفجر" تهنئ النائب محمد عمارة بمناسبة خطوبة شقيقته

احتفل النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ المصري وأمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بخطوبة شقيقته الآنسة فاطمة عمارة على المهندس محمد إبراهيم.

واحتفلت العائلة مساء أمس، على ضفاف النيل بالخطوبة السعيد، بحضور الأهل وأصدقاء العروسين.

وتهنئ أسرة تحرير الفجر، النائب محمد عمارة، لخطوبة شقيقته، متمنيين لهما الراحة والسعادة في حياتهما المستقبلية، مع دوام التوفيق والنجاح لهما.

كما يهنئ الكاتب الصحفي أحمد الليموني مدير التحرير موقع جريدة الفجر، النائب الدكتور محمد عمارة أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، لخطوبة شقيقته، ويهنئ العروسين، متمنيا لهما دوام التوفيق في حياتهما.