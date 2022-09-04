أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022

استقرت أسعار الدواجن فى السوق المحلية، اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، وتستقر الأسعار على مدار الشهر، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف، مشددا على تشديد الرقابة على حلقات البيع الوسيطة، طبقًا لرئيس شعبة الدواجن.

أسعار الدواجن

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة ما بين 28 إلى 29 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 30 إلى 33 جنيها حسب المنطقة.

بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 34 جنيها المزرعة وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 37 جنيها.

أسعار الدواجن البلدي

كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 35 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 38 جنيه للكيلو.

ضرورة الرقابة على الحلقات الوسيطة

وأشار عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه ما دام لا يوجد رقابة مشددة على الحلقات الوسيطة سيظل الوضع غير منظبط، لافتا إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزارع بـ 28 جنيه، ومن ثم أقصى سعر يمكن أن تباع به في المحلات يكون 33 جنيه.

أسعار البيض الأحمر

سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة نحو 58.5 جنيهًا في المزرعة، في حين يتراوح سعره للمستهلك 62 جنيهًا.

أسعار البيض الأبيض

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 56.5 جنيهًا بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 61 جنيهًا حسب المنطقة.

أسعار البيض البلدي

أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ نحو 62 جنيهًا ويباع بسعر 67 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقه.

وشهدت مصر مؤخرا جدلًا واسعا علي منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع اسعار البيض إلى مستويات مرتفعة، خلال الشهور الماضية، مما دفع وزارة الزراعة إلى توفير اسعار البيض مؤخرا بأسعار منخفضة في منافذ البيع التابعة لها.



حيث حققت أسعار البيض في منافذ البيع المحلية خلال تعاملاتها الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، بينما حققت استقرارا في منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.



سعر طبق البيض اليوم



وسجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة نحو 58.5 جنيهًا، في حين يتراوح سعره للمستهلك 62 جنيهًا، بينما سجل سعر طبق البيض الأبيض 56.5 جنيهًا بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 61 جنيهًا، أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ نحو 62 جنيهًا ويباع بسعر 67 جنيهًا للمستهلك.



سعر طبق البيض يسجل 70 جنيها

وصرح رئيس شعبة الدواجن عبدالعزيز السيد، إن سعر كرتونة البيض ارتفع مرة أخرى ليسجل في المزرعة 63.5 جنيه، ويصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيها.



أسباب ارتفاع سعر البيض مؤخرًا



واضاف ان السبب الذي ادي إلى ارتفاع اسعار البيض، هو بسبب ارتفاع سعر طن الأعلاف، الذي تخطى الـ 13500 جنيه في الشركات، وايضا توقف العديد من التجار عن العمل في منظومة البيض.



ارتفاع اسعار الدواجن والكتاكيت

كما أكد عبدالعزيز علي أن سعر الكتكوت ارتفع ليتراوح بين 4.5 جنيه وحتى 5 جنيهات، بينما تراجعت أسعار الدواجن ليسجل كيلو الفراخ البيضاء نحو 27 جنيها في المزرعة، موضحا أن الاسعار ارتفعت بصورة كبيرة، ولكن يتم وضع السعر علي حسب العرض والطلب والمنتج.



مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض بنسبة 100٪



ويذكر ان مصر حققت طفرة في صناعة الدواجن، حيث تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة اكتفاء ذاتي 100% والذي يصل لنحو 14 مليار بيضة سنويًا.

وياتي ذلك بإجمالي استثمارات في صناعة الدواجن، بنحو 100 مليار جنيه بعدد ما بين 50 إلى 60 ألف منشأة، كما يعمل نحو 3 ملايين عامل في المنشأت.