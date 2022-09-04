أسعار اليورو في مصر اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر

حافظ سعر اليورو اليوم في مصر على مستواه خلال تعاملات صباح الأحد 4 سبتمبر 2022 لدى البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

 

سعر اليورو اليوم في مصر
سعر اليورو في مصر 

 

 

سعر اليورو اليوم في مصر

استقر سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند مستوى 19.16 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

وظل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر) عند نحو 19.19 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وبقي سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) عند 19.08 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في مصر
 

ظل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند نحو 19.18 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي المصري.

كما استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند مستوى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

وفي البنوك الخاصة، لم يتغير سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)، ليبقى عند مستوى 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند مستوى 22.17 جنيه للشراء، و22.26 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وبقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر) عند نحو 22.18 جنيه للشراء، و22.36 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر.

 

وجاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) عند مستوى 22.11 جنيه للشراء، و22.38 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، مسجلًا 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

كما بقي سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند نحو 62.13 جنيه للشراء، و62.58 جنيه للبيع.

مصر

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