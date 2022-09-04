وزير التجارة يلتقي نظيره الأردني لبحث العلاقات الاستثمارية بين البلدين

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعًا مع يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الصناعية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف مع الدول العربية الشقيقة

كما استعرض اللقاء آخر تطورات ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وما تفرضه من تحديات إقليمية ودولية، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين باجتماعات الدورة الـ 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، حضر اللقاء السفير أمجد العضايلة سفير الاردن بالقاهرة وابراهيم السجيني مساعد الوزير للشئون الاقتصادية.



وقال الوزير إن اللقاء أكد أهمية تعزيز العمل المشترك لتذليل كافة التحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين وذلك انطلاقًا من العلاقات الاخوية بين البلدين وكذا العلاقات السياسية المتميزة بين القيادة السياسية في مصر والاردن، مشيرًا إلى أن مصر والأردن ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية وذلك على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف ومن خلال الشراكة الصناعية بين مصر وكل من الاردن والعراق وكذا الشراكة الصناعية التكاملية والتي تضم كل من مصر والأردن والإمارات والبحرين.

ولفت سمير إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكل من مصر والأردن وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين وتدعم معدلات نمو الاقتصادين المصري والاردني على حد سواء، لافتًا إلى أن هناك توافق كبير في الرؤى بين مسئولي الحكومتين المصرية والأردنية باهمية زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والأردن لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط البلدين.

وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2021 نحو 775 مليون دولار منها 572 مليون دولار صادرات مصرية و203 مليون دولار، مشيرًا إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين مصر والأردن تتضمن المنتجات الغذائية والأثاث والسلع الزراعية والأسمدة والأدوية البيطرية والسجاد.

وأكد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني حرص بلاده على الارتقاء بمستويات العلاقات الثنائية مع دولة مصر الشقيقة لمستويات متميزة تعكس الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين والعلاقات المتميزة بين قيادتي وحكومتي البلدين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والاردن لتفعيل كافة الاتفاقات الموقعة بين البلدين والتي تغطي عدد كبير من مجالات التعاون المشترك لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتي فرضت تحديات جديدة تستلزم المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي على المستويين الثنائي والعربي.

ولفت الوزير إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكة الصناعية التكاملية التى تربط المملكة وكل من مصر والامارات والبحرين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل للجنة العليا للشراكة الصناعية بالعاصمة الأردنية عمان