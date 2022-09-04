أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد 4 سبتمبر 2022، بالتزامن مع غلق الأسواق العالمية للنفيس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر ليصل إلى 1059 جنيها (55.10 دولار)، مقابل 1054 جنيها (54.79 دولار) خلال تعاملات أمس حسب منصة متخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر ليصعد إلى 794.59 جينه (41.32 دولار)، مقابل 790.37 جنيه (41.09 دولار) عند إغلاق تداولات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 618.01 جنيه (32.14 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 529.72 جنيه (27.55 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 397.29 جنيه (20.66 دولار).



سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر ليرتفع إلى 927.03 جنيه (48.21 دولار)، مقابل 922.10 جنيه (47.94 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 32.949 ألف جنيه (1714 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7416 جنيها (385.68 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وسجل الذهب ثالث خسارة أسبوعية على التوالي خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، مع بلوغ الدولار أعلى قمة منذ 20 عاما.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن يتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة.

وتمكن الذهب خلال تعاملات نهاية الأسبوع، الجمعة الماضية، من تخفيف حدة خسائره عندما ارتفاع في المعاملات الفورية بنحو 0.86 % مسجلا 1712.19 دولار للأوقية (الأونصة)، ورغم ذلك فإنه ظل منخفضا خلال تعاملات الأسبوع ككل.

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 1722.60 دولار للأوقية (الأونصة).

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول إن صدور بيانات أضعف من المتوقع قد يحد من توقعات رفع كبير لأسعار الفائدة ويخفف ولو مؤقتا قدرا من ضغوط البيع عن الذهب.

وينظر إلى الذهب على أنه تحوط في مواجهة التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وسجل الدولار مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، واقترب من أعلى مستوياته منذ 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وترتفع العملة الأمريكية منذ أن أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة الماضي أن هناك حاجة للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة "لبعض الوقت" من أجل كبح جماح التضخم.

ويتم تحديد سعر الذهب في مصر وفقا لعاملين؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.