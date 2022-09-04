أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022

استقرت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات الأحد 4 سبتمبر 2022، بالتزامن مع غلق الأسواق العالمية للمعدن النفيس.





أسعار الذهب اليوم في السعودية

ظل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية عند مستوى 207.12 ريال (55.10 دولار)، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس، حسب منصة لرصد أسعار الذهب.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية عند مستوى 155.34 ريال (41.32 دولار)، وهو نفس السعر الذي سجله في ختام تداولات أمس السبت.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 120.82 ريال (32.14 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 103.56 ريال (27.55 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية عند مستوى 181.23 ريال (48.21 دولار)، مقابل نفس السعر بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية نحو 6441 ريالًا (1714 دولارًا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1450 ريالًا (385.68 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وسجل الذهب ثالث خسارة أسبوعية على التوالي خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، مع بلوغ الدولار أعلى قمة منذ 20 عاما.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن يتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة.

وتمكن الذهب خلال تعاملات نهاية الأسبوع الجمعة الماضية من تخفيف حدة خسائره عندما ارتفاع في المعاملات الفورية بنحو 0.86 % مسجلا 1712.19 دولار للأوقية (الأونصة)، ورغم ذلك فإنه ظل منخفضا خلال تعاملات الأسبوع ككل.

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 1722.60 دولار للأوقية (الأونصة).

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول إن صدور بيانات أضعف من المتوقع قد يحد من توقعات رفع كبير لأسعار الفائدة ويخفف ولو مؤقتا قدرا من ضغوط البيع عن الذهب.

وينظر إلى الذهب على أنه تحوط في مواجهة التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وسجل الدولار مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، واقترب من أعلى مستوياته منذ 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى.



وترتفع العملة الأمريكية منذ أن أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة الماضي أن هناك حاجة للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة "لبعض الوقت" من أجل كبح جماح التضخم.