جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد

الفجر الرياضي
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

تتواصل مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم الليجا مساء اليوم الأحد، بخوض مباريات من العيار الثقيل.

 

-موعد انطلاق مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباريات بطولة الدوري الإسباني في جولتها الخامسة، بمواجهات من العيار الثقيل، مساء اليوم الأحد، ويعد من أبرز هذه المواجهات هي مباراة فريق أوساسونا ورايو فاليكانو، والتي ستقام في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

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ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022

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ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات اليوم السبت 3سبتمبر 2022

كما ستنطلق مباراة فالنسيا مع خيتافي اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، بينما سيخوض فريق ألميريا مواجهة صعبة مع نظيره بلد الوليد في نفس الموعد.

 

ويواصل فريق ريال مدريد، انفراده بجدول ترتيب الدوري الإسباني، في موسمه الجديد، بعدما نجح في تحقيق الفوز في كافة المباريات الماضية منذ انطلاق البطولة، بالإضافة إلى الأداء الرائع الذي يقدمه.

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جدول هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022

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برشلونة يواصل التوهج ويكتسح إشبيلية بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

-جدول ترتيب الدوري الإسباني

1-ريال مدريد 12

2-برشلونة 10

3- ريال بيتيس 9

4-بلباو 7

5-فياريال 7

6-أتلتيكو مدريد 7

7-سلتا فيغو 7

8-سوسيداد 7

9-اوساسونا 6

10-مايوركا 5

11-جيرونا 4

12-ألميريا 4

13-رايو فاييكانو 4

14-فالنسيا 3

15-إسبانيول 1

16-إليتشي 1

17-إشبيلية 1

18-خيتافي 1

19-بلد الوليد 1

20-قادش 0

 

 

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