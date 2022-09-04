متابعة مباراة الهلال ضد الفتح اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022 في دوري روشن السعودي "لحظة بلحظة"

يحل فريق الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق الفتح مساء اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022 ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي تحت المسمي الجديد دوري روشن.

موعد مباراة الهلال والفتح

وتقام مباراة الهلال والفتح مساء اليوم على أرضية استاد ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في تمام الساعة 6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 6:35 مساءً بتوقيت القاهرة.





وسيتم نقل مباراة الهلال والفتح عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية SSC، وهي الناقل الحصري لبث مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين.



ويدخل الهلال المباراة، وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري، بـ 6 نقاط، أما على الجانب الآخر، فيدخل الفتح المباراة، وهو في المركز الثاني، برصيد 3 نقاط.



تردد قنوات SSC الرياضية السعودية 2022

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500.





تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الفتح في الدوري السعودي

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

- خط الدفاع: ناصر الدوسري - علي البليهي - محمد جحفلي - سعود عبدالحميد.

- خط الارتكاز: جوستافو كويلار - أندريه كاريلو.

- الوسط الهجومي: ميشيل ديلجادو - ماثيوس بيريرا - موسى ماريجا.

- قلب هجوم: أوديون إيجالو.

