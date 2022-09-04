متابعة مباراة الهلال ضد الفتح اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022 في دوري روشن السعودي "لحظة بلحظة"

الفجر الرياضي
الهلال
الهلال

يحل فريق الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق الفتح مساء اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022 ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي تحت المسمي الجديد دوري روشن.

 

موعد مباراة الهلال والفتح

وتقام مباراة الهلال والفتح مساء اليوم على أرضية استاد ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في تمام الساعة 6:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 6:35 مساءً بتوقيت القاهرة.
 

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تردد قناة SSC HD السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والفتح اليوم الأحد في دوري روشن السعودي

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تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الفتح اليوم الأحد في الدوري السعودي للمحترفين


وسيتم نقل مباراة الهلال والفتح عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية SSC، وهي الناقل الحصري لبث مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين.


ويدخل الهلال المباراة، وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري، بـ 6 نقاط، أما على الجانب الآخر، فيدخل الفتح المباراة، وهو في المركز الثاني، برصيد 3 نقاط.


تردد قنوات SSC الرياضية السعودية 2022

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12523
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز:27500.
 

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بقيادة إيجالو.. تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي كأس سوبر لوسيل 2022

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بقيادة زيزو والونش.. تشكيل الزمالك المتوقع ضد الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل قطر 2022


تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الفتح في الدوري السعودي

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

- خط الدفاع: ناصر الدوسري - علي البليهي - محمد جحفلي - سعود عبدالحميد.

- خط الارتكاز: جوستافو كويلار - أندريه كاريلو.

- الوسط الهجومي: ميشيل ديلجادو - ماثيوس بيريرا - موسى ماريجا.

- قلب هجوم: أوديون إيجالو.
 

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