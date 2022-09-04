كلية الملك خالد العسكرية، تعتبر من ضمن أكثر العمليات بحثا عبر موقع جوجل العالمي، خلال الفترة الأخيرة، وذلك للاستعلام عن نتائج القبول للثانوية عبر رابط وزارة الحرس الوطني.

وقامت كلية الملك خالد العسكرية، بالإعلان عن نتائج القبول لحملة الثانوية للعام الدراسي 1444، وقد أعلنت الكلية عن أسماء المرشحين في القبول المبدئي للانضمام إلى الكلية التابعة لوزارة الحرس الوطني.

ويمكن لجميع المتقدمين من حاملي الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية، الاستعلام عن أسماء المرشحين في نتائج الترشيح الأولى عبر خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي بالكلية وذلك من خلال الرابط الرسمي الذي أتاحته الكلية من أجل استعلام حاملي الثانوية عن القبول الأولي، وفي حال قبول الطالب في الانضمام الأولي إلى الكلية.

ويقوم الطالب باستكمال باقي الإجراءات من أجل الترشيح النهائي، والذي سيشمل أسماء المنضمين فعليا إلى الكلية لتأهيلهم للانضمام إلى صفوف الحرس الوطني بالسعودية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1444 عبر رابط وزارة الحرس الوطني، وهي على النحو التالي:-

نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1444

أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية، بشكل رسمي، من خلال الحساب الرسمي لها على موقع التغريدات المُصغر تويتر عن ظهور نتائج القبول المبدئي في كلية الملك خالد العسكرية، وكان ذلك من خلال لجنة القبول بالوزارة، وقد كشفت عن نتائج القبول من حملة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، ولذلك يجب على من تم قبوله وترشيحه أن يحضر في الموعد المحدد لاستكمال باقي الإجراءات.

ويجب على المقبولين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة عند الحضور أمام لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني، مع ضرورة الالتزام بالزي المطلوب وإحضار كافة المستندات المطلوبة.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1444

- قم بالدخول على رابط لجنة القبول والتسجيل بالكلية، من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- قم باختيار نتائج الترشيح الأولي.

- يجب على الطالب بتدوين رقم الطلب الإلكتروني الذي تقدم به.

- قم بإدخال رقم الهوية الوطنية.

الضغط على عرض النتيجة.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1444

- يجب أن يكون المتقدم من سعودي الجنسية.

- يجب أن يكون من المقيمين على أراضي المملكة.

- يتم استثناء كلًا من ولد وعاش مع والده خارج أراضي المملكة أثناء خدمة والده الرسمية في الخارج.

- يكون الحد الأدنى لمجموع الطالب بالثانوية العامة للقبول بالكلية هو 80%.

- يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 17 عاما ولا تزيد عن 22 عاما.

- يجب أن يكون في المتقدم حسن السير والسلوك والسمعو، كما يجب ألا يكون للمتقدم أية سجلات جنائية مخلة.

- يجب أن يجتاز المتقدم الاختبارات الطبية ثم البدنية واختبار القدرات العامة.