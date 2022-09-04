بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر اليوم الأحد

كشفت شعبة الدخان باتحاد الصناعات، عن زيادة أسعار السجائر الشعبية التي تنتجها الشركة الشرقية للدخان بقيمة 2 جنيه في العبوة، ويبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار السجائر اليوم الأحد بعد الزيادة الجديدة.

أسعار السجائر اليوم الأحد

واعتمد مجلس إدارة شركة «الشرقية- إيسترن كومباني» اليوم لائحة الأسعار الجديدة، كاشفة عن أسعار أنواع السجائر المختلفة التي سيتم بيعها للمستهلك تنفيذا من اليوم.

أسعار السجائر

ارتفاع في أسعار سجائر بوكس لتكون من من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

ارتفاع في أسعار سجائر كليوباترا "كينج سايز" للمستهلك من 20 جنيهًا إلى 20.5 جنيه.

ارتفاع في أسعار سجائر كليوباترا "سوفت كويت" من 20 جنيهًا إلى 21 جنيهًا.

ارتفاع في أسعار سجائر "بوسطن/بلمونت" من 20 جنيهًا إلى 22 جنيهًا.

ارتفاع في أسعار سجائر كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) من 20 جنيهًا إلى 22 جنيهًا.

ارتفاع في أسعار سجائر كليوباترا من 20 جنيهًا إلى 23 جنيهًا.

ارتفاع في أسعار سجائر مونديال (أحمر- أزرق- سيلفر) من 20 جنيهًا إلى 23 جنيهًا.

ارتفاع في أسعار سجائر مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) من 20 جنيهًا إلى 24 جنيهًا.

ارتفاع في أسعار سجائر "كليوباترا بلاك" من 20 جنيهًا إلى 24 جنيهًا.

ارتفاع في أسعار سجائر "ماتوسيان سوبر" من 20 جنيهًا لـ 24 جنيهًا.

السجائر

صناعة التبغ في مصر

وزراعة التبغ ليست قانونية في مصر ولذلك تقوم الشركات المنتجة للتبغ بأنواعه المختلفة، العمل علي استيراده من الخارج، حيث يتم استيراده التبغ الخام من الهند والصين وكذلك من البرازيل وإيطاليا والجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية.

سبب اختفاء بعض أنواع السجائر

وعن أسباب اختفاء بعض أنواع السجائر يرجع إلى عاملين الأول جشع التجار وبطء اتخاذ القرار من المسئولين بشأن ارتفاع أسعارها مما دفع التجار إلى احتكارها، والمادة الخام لتصنيع السجائر يتم استيرادها من الخارج، وهناك صعوبة في الحصول على العملة "الدولار"، مناشد رئيس البنك المركزي عدم غلق مصانع الدخان ومساعدتهم في توفير الدولار لاستيراد المواد الخام خاصة أن الناتج القومي يقاس بالتصنيعن وفقا لما قاله إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، في تصريحات تلفزيونية.