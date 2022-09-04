ريهام حجاج تتصدر التريند بسبب هذه الصورة

تصدرت الفنانة ريهام حجاج تريند «جوجل» بسبب صورة تم تداولها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر صورة لها مع زوجها السابق المصور اللبناني محمد مكاوي الشهير «بمكي».

واستمر زواج الفنانة ريهام حجاج من زوجها اللبناني لمدة 10 سنوات، وأنجبت طفلة من زوجها السابق تبلغ من العمر 10 سنوات، وانفصلت عن زوجها قبل دخولها مجال التمثيل بسنوات قليلة.

يذكر أن ريهام حجاج تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة، وآخر أعمالها هو مسلسل «يوتيرن» من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج سامح عبدالعزيز ومن بطولة كريم قاسم، عبير صبرى، أيمن قيسوني، توفيق عبدالحميد، محمد الكيلاني، صفاء الطوخي، محمود حجازي، نانسى صلاح، عبير منير وغيرهم.

ملخص أحداث مسلسل يوتيرن

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة ريهام حجاج التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية، ويستعرض مسلسل «يوتيرن» علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث أزمة بينها وبين زوجها.