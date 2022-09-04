موعد مشاهدة مباراة الهلال والفتح اليوم 4/9/2022 والقنوات الناقلة في الدوري السعودي

موقعة ساخنة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف خلال مباراة الهلال والفتح التي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين الذي بدأ ساخنا في موسمه الحالي بدليل أن 5 أندية تتنافس على المركز الأول برصيد 6 نقاط من مباراتين أي أنها فازت في أول جولتين على التوالي وأصبح حلمها تحقيق لقب الدوري السعودي مثل اتحاد جدة الذي تعاقد مع المدرب نونو سانتو والنجمين المصريين طارق حامد من نادي الزمالك وأحمد حجازي بعد انتهاء رحلة احترافه في وست بروميتش بينما يأمل رامون دياز المدير الفني للهلال في الخروج من هذه الموقعة بسلام حتى يواصل صحوته بحثا عن تحقيق الفوز الثالث على التوالي قبل مباراة الزمالك في كأس سوبر لوسيل بقطر.





موعد مباراة الهلال والفتح





تنطلق هذه الموقعة في الساعة السادسة وخمسة وثلاثين دقيقة مساءً حسب توقيت السعودية، الخامسة وخمسة وثلاثين دقيقة في توقيت مصر.





تشكيل الهلال المتوقع ضد الفتح





في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

في خط الدفاع: ناصر الدوسري - علي البليهي - محمد جحفلي - سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: سالم الدوسري - ماتيوس بيريرا - جوستافو كويار.

في خط الهجوم: موسى ماريجا وأندريه كاريو وأوديون إيجالو





تشكيل الفتح المتوقع ضد الهلال السعودي





يعتمد المدرب جيورجيوس دونيس على التشكيل التالي أمام الهلال

في حراسة المرمى: جاكوب ريني

في خط الدفاع: توفيق بوحميد - مروان سعدان - فران فيليز - نواف بوشل

في خط الوسط: كريستيان كويفا - بيتروس - محمد الفهيد.

في خط الهجوم: مراد باتنا سفيان وبن دبكة وأيمن الخليف.



وفاز نادي الهلال في أول جولتين من الدوري السعودي مع المدير الفني رامون دياز حيث اكتسح الخليج بثلاثية في أول لقاء ثم فاز على الفيحاء بثنائية في الجولة الثانية لذلك فإنه يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف نادي الشباب بفارق الأهداف فقط.



على الجانب الآخر بدأ نادي الفتح الموسم بخسارة مريرة ثم سحق الباطن بخماسية نظيفة في الجولة الثانية من الدوري السعودي ولذلك يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه الليلة.