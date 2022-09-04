مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال اليوم بث مباشر اليونايتد 4/9/2022 بالدوري الإنجليزي

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال بث مباشر قمة نارية خلال مباراة مانشستر وأرسنال اليوم على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث لا يرغب الفريقان في التعادل كما حدث في مباراة ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد أو مانشستر سيتي ضد أستون فيلا لذلك فإن كل الأنظار ستكون مع هذه القمة الساخنة في مواجهة بين مدربين كبيرين هما إريك تين هاج ومايكل أرتيتا الذي لم يخسر مع الجانرز حتى وضمن صدارة الدوري حتى لو خسر في هذه المواجهة بعد تعادل السيتي 1-1 مع أستون فيلا أمس ولذلك فإن الجميع يراقب ما يمكن أن يدور في هذه الموقعة النارية في ملعب الأحلام حيث تنتظر الجماهير متابعة كريستيانو رونالدو رغم أزمته الحادة مع إريك تين هاج فيما يغيب محمد النني نجم أرسنال عن هذا اللقاء بسبب الإصابة الطويلة التي ستؤدي إلى غيابه عن الملاعب لفترات كبيرة.





موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال





ستنطلق هذه المواجهة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً حسب توقيت مصر ما يوافق الساعة السادسة والنصف بتوقيت السعودية وتنقل من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس.





تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد أرسنال





في حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

في خط الدفاع: تيريل مالاسيا - ليساندرو مارتينيز - رافائيل فاران - ديوجو دالوت.

في خط الوسط: كريستيان إيريكسين - كاسيميرو - برونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: ماركوس راشفورد - جادون سانشو - كريستيانو رونالدو





تشكيل أرسنال المتوقع ضد مانشستر يونايتد





في حراسة المرمى: آرون رامسديل

في خط الدفاع: كيران تيرني - جابرييل ماجالهايس - ويليام ساليبا - بنجامين وايت

في خط الوسط: ألبيرت سامبي لوكونجو - جرانيت تشاكا - جابرييل مارتينيلي - إيميل سميث رو - بوكايو ساكا

في خط الهجوم: جابرييل جيسوس





مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال





رابط يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال مباشر ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 9 نقاط بعد 3 انتصارات متتالية بواقع 2-1 على ليفربول ثم بهدف على ساوثهامبتون ومثله على ليستر سيتي بعد البداية غير الجيدة في أول مباراتين.





مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد مباشر





يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال مباشر أما أرسنال فهو يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية بواقع الفوز 2-1 على فولهام ثم مثلها على أستون فيلا في آخر مباراتين مع أرتيتا.





بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

