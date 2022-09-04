بث مباشر اليونايتد اليوم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال مباشر يلا شوت الجديد 4/9/2022 بالدوري

بث مباشر مانشستر يونايتد وارسنال يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال اون لاين يستضيف نادي مانشستر يونايتد نظيره أرسنال في اللقاء القوي الذي يجمع بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز في ختام مباريات هذه الجولة النارية مع دقات الساعة الخامسة والنصف مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة السادسة والنصف مساء حسب توقيت مكة المكرمة حيث يرغب كلا الفريقين الكبيرين في تحقيق الانتصار وتجنب ما حدث مع الأندية الكبيرة مثل ليفربول ومانشستر سيتي في بداية هذه الجولة خاصة في ظل حالة الروح المعنوية العالية التي سيطرت على إريك تين هاجم المدير الفني للشياطين الجمر أو مايكل أرتيتا مدرب الجانرز رغم أنه سيغيب عنه نجمه الأول محمد النني عن وسط اللعب بعد إصابته أمام كريستال بالاس لكنه سيحاول الاعتماد على جرانيت تشاكا وتوماس بارتي في هذا اللقاء على أمل أن يتجنب صحوة أبناء مسرح الأحلام في عقر دارهم خاصة أن الكبار مثل ليفربول ومانشستر سيتي تعثروا أمس أمام إيفرتون وأستون فيلا على التوالي مما صدر القلق للجانرز قبل هذه المواجهة.





مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال





يلا شوت حصري مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال مباشر يعود كريستيانو رونالدو إلى تشكيل مانشستر يونايتد ضد أرسنال الأساسي بعدما جلس بديلا في المباريات الماضية فيما سيتسلح إريك تين هاج بالنجم البرازيلي كاسيميرو في وسط الملعب مع إريكسن وفيرنانديز في صناعة اللعب وراشفورد وسانشو ورونالدو في الهجوم لمواجهة دفاع أرسنال الذي يعول على جابرييل خيسوس ف في خط الهجوم ومن خلفه أوديجارد وسميث رو وبوكايو ساكا من أجل التغلب على قوة الشياطين الحمر في عقر دارهم.





مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم





كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال مباشر ووصل نادي مانشستر يونايتد إلى 9 نقاط جعلته في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي فبعدما فشل في أول مباراتين أمام برايتون وبرينتفورد عاد بـ3 انتصارات على التوالي من خلال الفوز على ليفربول بهدفين مقابل هدف ثم ساوثهامبتون وليستر سيتي بهدف نظيف في كل مباراة.





مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم





يلا شوت بلس مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وارسنال اون لاين على الجانب الآخر يتصدر نادي أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية كان آخرها الفوز 2-1 على فولهام وأستون فيلا على التوالي لذلك يريد أن يبتعد بالصدارة بعد تعثر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا.





بث مباشر مانشستر يونايتد وارسنال

