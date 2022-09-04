خطوات تحويل بطاقة التموين من محافظة لأخرى 2022 والشروط

خطوات تحويل بطاقة التموين من محافظة لأخرى 2022، تشغل بال العديد من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك سعيا منهم لمعرفة كافة التفاصيل لإجراء هذه المهم، وتحويل بطاقة التموين الخاصة بهم من محافظة لمحافظة أخرى.

ويحتاج المواطن إلى تحويل بطاقة التموين من محافظة لأخرى 2022 في حال السفر أو نقل محل الإقامة، ويتساءل الكثيرون عن خطوات فعل ذلك حتى يتسنى لهم صرف حصصهم ومقرراتهم التموينية بشكل منتظم ومن أقرب مكان إليهم.

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة تحويل بطاقة التموين من محافظة لأخرى 2022 إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، كما تتوافر تلك الخدمة في مكاتب التموين بجميع أنحاء الجمهورية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات تحويل بطاقة التموين من محافظة لأخرى 2022، وهي على النحو التالي:-

تحويل بطاقة التموين من محافظة لأخرى 2022

ويوجد عدد من الخطوات التي يجب اتباعها حتى يتم تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة 2022، إذ يمكن تحويل بطاقة التموين، من خلال الذهاب للمكتب التمويني التابع له المواطن في محل الإقامة، وتسليم صورة من بطاقة الرقم القومي والبطاقة التموينية، أو عبر بوابة مصر الرقمية من خلال ما يلي:

- في البداية، يجب الدخول مباشرةً على بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- بعد ذلك يتم اختيار أيقونة (التموين).

- ثم يتم تسجيل الدخول بالحساب الذي تمّ إنشائه على البوابة.

- وبعدها يتم النقر على خانة نقل من محافظة إلى أخرى.

- ثم يتم الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط.

- ثم انقر على كلمة "التالي".

- وبعدها يتم تحديد واختيار المحافظة الجديدة من قائمة المحافظات.

- تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقًا للمحافظة الجديدة.

- عرض أكثر من بدال.

- تحديد اسم البدال المراد صرف التموين من منفذه.

- الضغط على "التالي".

- بعد ذلك تظهر رسالة إلكترونية بأنَّه تمّ إرسال طلبك بنجاح.

شروط نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى 2022

واشترطت وزارة التموين والتجارة الداخلية لنقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى 2022، أن يتم تغيير محل إقامة المواطن إلى المحافظة التي يرغب في نقل بطاقة التموين لها.