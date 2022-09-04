أهم إنجازات هيئة الطاقة الذرية خلال الفترة من 2014 حتى أغسطس 2022

انطلاقًا من اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية تم إنشاء هيئة الطاقة الذرية فى مصر بصدور قانون إنشاء لجنة الطاقة الذرية عام 1955، ثم تحولت إلى هيئة عام 1957 بهدف تمكين الدولة.



ونجحت الهيئة بتحقيق العديد من الانجازات فى عدد من المجالات خلال الثماني سنوات الماضية من أهمها:



1. مجال إنتاج النظائر المشعة

تم تدشين خلايا إنتاج اليود 125 والايرديوم 192 بنوعيه والموليبديوم 99 التابعة لوحدة إنتاج النظائر المشعة التابعة لمفاعل مصـر البحـــثى الثانى وتم افتتاحها في أغسطس 2015.

وتعتبر النظائر المشعه منتج استراتيجي لا بد من توافره كمنتج محلي يغطي السوق بالكامل ويستخدم لأغراض الكشف وعلاج الأورام. وتقوم الهيئة بأنتاج النظائر المشعة للسوق المحلي حيث تقوم الهيئة بتغطية نسبة 70% من احتياجات السوق المحلي لنظير الموليبنديم 99 ونحو 98% من إنتاج اليود 131، وقد أثبتت جائحة كورونا مدى أهمية واستراتيجية مصنع انتاج النظائر المشعة فلولا هذا المصنع لكانت هناك مشكلة كبيرة لمرضي الأورام خلال فترة الجائحة حيث تسببت في الإغلاق العالمي وعدم إمكانية الإستيراد من معظم دول العالم ويعتبر مصنع انتاج النظائر المشعة الأول عربيًا والثاني افريقيا والعاشر علي مستوى العالم. وتساهم وحدة انتاج النظائر المشعة في دعم الاقتصاد القومي وتوفير العملة الصعبة نتيجة تقليل الاستيراد من الخارج والوصول لاكتفاء احتياجات السوق المحلي.

2. فى مجال التشعيع الجامي

تمتلك الهيئة وحدتين للتشعيع الجامي للمنتجات الأولى بموقع مدينة نصر والأخرى بأم زغيو بالأسكندرية، وتقدم الهيئة خدمات التشعيع الجامي الصناعي وتعقيم المنتجات للشركات والمصانع المصرية والتي يتم تصديرها للخارج ويساعد التشعيع الجامي للمنتجات المصرية المصدرة في زيادة تنافسية تلك المنتجات بالخارج وقد بلغت عدد العمليات التي تمت خلال الفترة الماضية نحو 15066 عملية بحجم انتاج قدره 152121 م3 لعدد من الشركات المصرية يبلغ عددها 1700 شركة.

وتساهم هاتين الوحدتين في دعم تصدير المنتجات المصرية وزيادة التنافسية لمنتجات الصناعة المصرية بالأسواق العالمية.

3. مجال الكشف الاشعاعي على المنتجات المستوردة

تقدم الهيئة خدمات الكشف الاشعاعي علي كافة المنتجات المستوردة من الخارج خاصة المنتجات الغذائية وذلك للتحقق من خلوها من التلوث الاشعاعي وذلك حفاظًا على صحة المواطن المصري، وتشمل خدمات الكشف الاشعاعي بكافة المنافذ والمطارات والموانيء المصرية.

4. التعامل مع النفايات المشعة

تقوم الهيئة تقديم الخدمات الخاصة بالتعامل مع جميع أنواع النفايات المشعة الناشئة عن مختلف الأنشطة الطبية والصناعية والبترولية ومعامل البحوث على مستوى الجمهورية، كما تقوم بضمان التخزين الآمن لها وإزالة التلوث الاشعاعي في حالة المعدات الملوثة مثل المواسير والمعدات البترولية بالطريقة الجافة واجراء المعالجة البيئية. كما تقوم بدور قومي عن طريق حصر المصادر المشعة علي المستوى القومي ووكذلك آليات التعامل مع النفايات المشعة.

5. إنشاء مصنع منتجات اليورانيوم

قامت الهيئة بالبدء في إنشاء مصنع منتجات اليورانيوم والذي يهدف إلى تعلية التركيز للمنتجات التي تحتوي علي اليورانيوم بتركيزاتها المختلفة من مصادرها التقليدية والتي يكون فيها اليورانيوم هو المنتج الأولي والرئيسي، كما سيقوم بتصنيع المركبات الأنتقالية والتحويلية الأخرى (اكاسيد اليورانيوم ورابع فلوريد اليورانيوم) وصولا لأنتاج سادس فلوريد اليورانيوم الذي يمكن تصديره للخارج ليتم أثراءه ليستخدم لاحقا كوقود نووي مناسب أو استخدام اكاسيد اليورانيوم الطبعيي الأخرى كوقود نووي لمفاعلات الماء الثقيل.

وقد تم تنفيذ المرحلة الاولي من المشروع بتنفيذ الاعمال المدنية والاعمال الكهروميكانيكية وجاري تنفيذ المرحلة الثانية والتي تشمل أعمال التركيبات والأجهزة ومستلزمات الأنتاج ويقوم بتنفيذها أحدى شركات المقاولات المصرية.

6. تطوير المعامل النووية والاشعاعية

قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بتطوير البنية التحتية والتجهيزات للمعامل النووية والاشعاعية بكافة مواقع الهيئة المختلفة لتواكب التطور التكنولوجي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في كافة المجالات.

7. التطوير المؤسسي والتكنولوجي

بدأت الهيئة في تنفيذ مشروع ميكنة الشئون المالية والإدارية بالهيئة وقد قارب علي المشروع علي الانتهاء مما يزيد من جودة العمل المالي والادارى بجميع مراكز الهيئة ومواقعها بأنشاص ومدينة نصر.

8. وحول التعاون الأقليمي والدولي

قامت الهيئة في الفترة الماضية بتعزيز دورها المحوري سواءًا في التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية أو التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مما أدى إلى زيادة المشروعات الفنية الممولة من الوكالة والتي بلغت 60 مشروع عن الفترة من 2014 حتى 2021. وقد بلغت زيارات أعضاء هيئة التدريس للمؤسسات الاجنبية والمشاركة بالمؤتمرات وورش العمل والدورات وخلافه 4300. كما تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل ومؤتمر الهيئة العربية للطاقة الذرية 3 مرات.

9. وفيما يتعلق بتدريب الكوادر البشرية

تعتبر الهيئة المدرسة العلمية والفنية والتطبيقية لتدريب الكوادر الفنية في كافة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حيث إنه ا أقدم مدرسة علمية نووية في مصر والشرق الأوسط، وفي سبيل ذلك تهتم الهيئة بمجال التدريب لجميع العاملين بمجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وقد عملت الهيئة دائما على توفير كوادرها العلمية بتدريبها فى أرقى الجامعات والمراكز النووية فى العالم، حيث يتوفر لدى الهيئة مجموعة من الكوادر البشرية ذات الخبرة المتميزة والمتخصصة فى كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية، ويعاونهم مجموعة من الكوادر الفنية المدربة، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الكوادر الإدارية المتخصصة، ويعمل بالهيئة نحو أربعة آلاف فرد.

وقد تم تنفيذ دورات تدريبية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية للعاملين بالقطاع النووي وكذلك المشتغلين بالتطبيقات الذرية في جميع قطاعات الدولة وكذلك من البلاد العربية وقد بلغ عدد المتدربين نحو 4800 متدرب من داخل وخارج مصر وعدد برامج الوقاية الاشعاعية 190 برنامج وعدد الزيارات 50 زيارة وعدد الجهات المتعامل معها بالبرامج التدريبية 630 جهة.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ برامج للتدريب الصيفي لطلبة الجامعات المصرية الرسمية والأهلية والخاصة والدولية وقد بلغ عدد الطلاب التدريب الصيفي 5626 طالب من نحو 80 كلية ومعهد خاص خلال الفترة من 2014 حتى 2022.

10. البحث العلمي والتنافسية العلمية

قامت الهيئة بتنفيذ خطتها العلمية وبلغ عدد الأبحاث المنشورة على مستوى الهيئة والذي يتم إحتسابه تبعا لموقع Scopus عدد 3770 بحث مما ساهم في ارتقاء مستوى الهيئة في التصنيف الخاص بالمراكز البحثية على المستوى القومي.

وقد حصدت هيئة الطاقة الذرية على المركز الخامس بين عدد 301 مركزًا بحثيًا وذلك للتقييم الدولي الذي تم إعلان نتائجه في عام 2022 والذي يتم بين عدد22 دولة من دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجدير بالذكر أن الهيئة تضم أربعة مراكز بحثية رئيسية تشمل:

- مركز البحوث النووية وهو المركز الأم ويقع بأنشاص وهو الذي تخرج منه مئات العلماء فى مختلف تخصصات العلوم النووية الأساسية والتطبيقية.

- مركز المعامل الحارة ويقع بأنشاص ويهدف إلى معالجة النفايات المشعة وإنتاج النظائر المشعة.

- المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع ويقع بموقع مدينة نصر وهو يهدف إلى الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى التطبيقات الاشعاعية الصناعية والطبية والصيدلانية.

- مركز بحوث الآمان النووي والاشعاعي ويقع بموقع مدينة نصر وهو يهدف إلى إجراء البحوث النظرية والتطبيقية في مجالات آمان الاستخدامات النووية والاشعاعية فى مصر.

· وحول منشآت الهيئة النووية والاشعاعية

- مفاعل مصر البحثي النووي الأول

- مفاعل مصر البحث الثاني

- السيكلترون

- وحدة انتاج النظائر المشعة

- وحدتي التشعيع الجامي بموقع مدينة نصر والاسكندرية

- محطة معالجة النفايات المشعة السائلة

- المعجل الالكتروني