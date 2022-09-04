بدء التشغيل التجريبي لمعامل "الرقابة على الصادرات والواردات" بميناء العين السخنة



أعلن المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدء التشغيل التجريبي للمعامل الصناعية بفرع الهيئة بميناء العين السخنة مطلع شهر سبتمبر الجاري.

واشار النجار إلى حرص الهيئة على اجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفى أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان، مشددًا على ضرورة قيام جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من اجل أنهاء العمل بسرعة ودقة عالية.

واوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ان معامل الهيئة بالعين السخنة تتضمن معامل فلاتر الزيت وفلاتر الوقود والبطاريات ولعب الأطفال والجلود والاحذية والشد ١٠٠طن والضغط الانفجاري، بالاضافة إلى معامل التحليل الطيفي والاختبارات البيئية والطلمبات وكفاءة الطاقة للاجهزة المنزلية واختبارات الاداء والامان للاجهزة المنزلية

واضاف النجار إلى ان المعامل الجديدة تشمل معمل كفاءة الطاقة للاجهزة المنزلية والتي تتضمن السخانات والثلاجات والمكانس والغسالات والافران البيليت والسخانات، إلى جانب ورشه تجهيز العينات بالاضافة إلى معمل اختبارات الاداء والامان للاجهزة المنزلية والتي تشمل الغلايات والكاتل والافران والمكاوي والعدد اليدوية واجهزة تحضير الطعام والبوتجازات الكهربائية، مشيرًا إلى إنه يجرى حاليًا العمل على تجهيز معامل احجار الجلخ والجنوط والاطارات.

هذا وقد قام المهندس عصام النجار بجولة تفقدية بمبنى المعامل الصناعية الجديد بميناء العين السخنة لمتابعة كافة التجهيزات والتحضيرات لبدء العمل التجريبي للمعامل.