وزير البترول يتابع إجراءات القطاع في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ومواجعة تداعياتها

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا في إطار المتابعة الدورية لإجراءات قطاع البترول التي تم اتخاذها في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ومواجهة تداعياتها وتأثيرها على الجانب الذى يتم استيراده من البترول الخام وإمدادات المنتجات البترولية للسوق المصرية.



وتم خلال الاجتماع استعراض موقف انتظام خطط العمل التى انطلقت مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى تعمل على استمرار الاستقرار الذى تحقق فيما يخص إمدادات السوق المحلى من البترول والغاز الطبيعى ومنتجاتهما واستدامة تأمين تلك الإمدادات وتلبية الاحتياجات، وذلك من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على الإنتاج لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصافى التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل وتقليل كميات الاستيراد من الخارج لسد جانب من الاحتياجات البترولية والتي تشهد انتظامًا فى توفيرها للسوق المحلى برغم التحديات الناجمة عن الأزمة، كما استعرض الاجتماع موقف إمدادات الوقود المكافئ "الغاز والمازوت" لمحطات الكهرباء، ونجاح المنظومة في توفير الإمدادات وخاصة فى فترة ذروة الاستهلاك التى بدأت منذ منتصف يوليو حتى الآن.



وأكد الملا على استمرار قطاع البترول في تنفيذ الخطط الموضوعة من خلال تكامل منظومة العمل والتي تراقب عن كثب كافة تطورات الأزمة والتحديات والفرص الناشئة عنها ومن ثم العمل على تقليل الآثار السلبية لها على الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن تكثيف قطاع البترول لإجراءاته في مجال زيادة الإنتاج، وتطبيق منظومة التحول الرقمي، وخاصة أنظمة المراقبة والقياس والتحكم في منظومة تداول البترول الخام والمنتجات البترولية من السولار والبنزين والبوتاجاز، بالإضافة إلى مشروعات الترشيد التي يتم تنفيذها داخل شركات قطاع البترول، كما أشاد الوزير بجهود فريق إدارة منظومة العمل والتكامل الذى تعمل به والتنسيق والتواصل الدائم فيما يخص الهيئة والقوابض والشركات.



ضم الاجتماع الجيولوجى علاء البطل رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للمالية والتجارة الداخلية والخارجية والتخطيط والمشروعات والتكرير والنقل والتوزيع، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ونائبيه للعمليات والمالية والدكتور سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والمحاسب هشام نور رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.

