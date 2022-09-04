ميناء دمياط يتداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة و2210 شاحنات



شهد ميناء دمياط، تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة و2210 شاحنات،خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة ميناء دمياط أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 31 ألفا و442 طنا تشمل: 1855 طن رمل و10487 طن علف و14100 طن ملح و4300 طن يوريا و700 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11241 طنا تشمل: 4700 طن ذرة و4790 طن خردة و1050 طن خشب زان و701 طن أبلاكاش.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 660 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 118 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1917 حاوية مكافئة. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 121 ألفا و774 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 156 ألفا و769 طنا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2441 طن قمح، متجهان إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي.