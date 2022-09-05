"التعليم" تقرر استمرار فتح الأندية الصيفية في المدارس لممارسة الطلاب للأنشطة

أخبار مصر
حجازي
حجازي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار فتح الأندية الصيفية في المدارس حتي 18 سبتمبر الجارى، وذلك لممارسة أبناءنا الطلاب كافة الأنشطة وجعل المدارس جاذبه للطلاب. 

وقالت الوزارة في خطابها: تتقدم الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بخالص التهاني للعاملين بالمديريات التعليمية بشأن قرب العام الدراسي الجديد.

وأضاف الخطاب الرسمي: ايماءا النشرة المرسلة لسيادتكم بشأن فتح المدارس للعمل بالنوادى الصيفية خلال العطلة الصيفية اعتبارا من ١٢ يونيو إلى ٨ سبتمبر وفي ضوء قرار الوزير بتأجيل العام الدراسي حتي ١ أكتوبر فقد تقرر استمرار فتح الأندية الصيفية في المدارس حتي ١٨ سبتمبر وذلك لممارسة أبناءنا الطلاب كافة الانشطة وجعل المدارس جاذبه للطلاب.

وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم المديريات العامة العام الدراسي

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