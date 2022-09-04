تعرف على أسعار الأدوات المدرسية قبل بداية دخول المدارس

أسعار الأدوات المدرسية، تعتبر أحد أكثر الأشياء التي تشغل بال العديد من الأسر المصرية قبل بداية دخول المدارس، وبدء العام الدراسي الجديد 2023/2022.

وتيسيرًا على المواطنين، سنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، متوسط أسعار الأدوات المدرسية في الأسواق، حسب محمد الصفتي عضو شعبة الأدوات الكتابية بالغرفة التجارية، وهي على النحو التالي:-

أسعار الأدوات المدرسية قبل بداية دخول المدارس

وقال محمد الصفتي، عضو شعبة الأدوات الكتابية بالغرفة التجارية، إن هناك طفرة عالمية في أسعار الورق أثرت على جميع الصناعات الورقية في مصر، مستعرضًا أسعار الأدوات المدرسية قبل بداية دخول المدارس، وهي كالتالي:-

- شنطة المدرسة من 125 إلى 500 جنيه، حسب المقاسات والخامات، ونحو 60% من الحقائب المدرسية المعروضة، مُصنعة محليًا.

- الكشكول العادي الـ 60 ورقة، يتراوح سعره من 5 إلى 7.5 جنيه على حسب خامة الورق.

- دستة الكشاكيل 60 ورقة، من 60 إلى 70 جنيهًا.

- الكشكول السلك الـ100 ورقة، يتراوح سعره من 18 إلى 25 جنيهًا.

- باكو الكراسات (20 كراسة) 28 ورقة بـ60 جنيهًا.

أسعار الأقلام في الأسواق

وقال الصفتي، أن معظم الأقلام تنتج محليًا، والمنتج المحلي من الأقلام الجاف يغطي 80% من الاستهلاك، لذلك فأسعار الأقلام في متناول الجميع، وأسعارها كما يلي:

- دستة الأقلام تتراوح من 20 إلى 25 جنيهًا.

- دستة الأقلام الرصاص تتراوح من 12 إلى 20 جنيهًا.

- دستة الألوان الخشب من 12 إلى 25 جنيهًا.

- المقلمة (القماش) تتراوح أسعارها من 30 إلى 60 جنيهًا.

- الأدوات الصغيرة (الممحاة والبراية) تتراوح من جنيه ونصف إلى 10 جنيهات

- سعر الحجم المتوسط من الأدوات الهندسية نحو 12 جنيهًا.

- الألة الحاسبة تبدأ من 300 إلى 500 جنيه كونها مستوردة.

- اللانش بوكس المحلي سعره يتراوح من 40 إلى 75 جنيهًا.

ونصح عضو شعبة الأدوات الكتابية بالغرفة التجارية، جميع الأسر المصرية بزيارة معرض "أهلا مدارس" المقام حاليًا، بهدف التيسير على المواطنين، قائلًا إنها تقدم تخفيضات حقيقية من 20 إلى 30% على الأدوات المدرسة، وتخفيض من 30 إلى 50% على الملابس "الزي المدرسي والجينز".

واختتم الصفتي حديثه قائلا، أن هناك عددًا من الخدمات التي تُقدم لأول مرة في المعرض، من بينها تواجد 6 بنوك بماكينات السحب الخاصة بها، وشركة خدمة تقسيط، تيسيرًا على الزوار مع توفير خدمة التقسيط من خلال هذه البنوك.