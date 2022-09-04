أسعار العملات الأجنبية في ختام التعاملات اليوم الأحد 4-9-2022

استقرت أسعار العملات الأجنبية في ختام التعاملات اليوم ليسجل سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند مستوى 19.16 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

وظل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر) عند نحو 19.19 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وبقي سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) عند 19.08 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار

ظل سعر الدولار في مصر لدى البنك المركزي عند نحو 19.18 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي المصري.

كما استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند مستوى 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

وفي البنوك الخاصة، لم يتغير سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)، ليبقى عند مستوى 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند مستوى 22.17 جنيه للشراء، و22.26 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

وبقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر) عند نحو 22.18 جنيه للشراء، و22.36 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) عند مستوى 22.11 جنيه للشراء، و22.38 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، مسجلًا 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر



واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

كما بقي سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند نحو 62.13 جنيه للشراء، و62.58 جنيه للبيع.

خلال الأشهر الأخيرة، تعهدت السعودية وحلفاء مصر من دول الخليج الغنية بتقديم أكثر من 22 مليار دولار على شكل ودائع واستثمارات لدعم اقتصاد الدولة، التي يُنظر إليها أنها تلعب دورًا محوريًا في العالم العربي.



وتسير المحادثات مع صندوق النقد في مسار "مطمئن" رغم عدم التوصل إلى حجم المساعدات التي يمكن أن يقدمها الصندوق لمصر، وفق ما قاله وزير المالية المصري محمد معيط.



ومنذ بداية العام، سحب مستثمرو المحافظ الأجنبية نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي، وتراجع الجنيه ليسجل أضعف مستوياته منذ تخفيض قيمته في 2016. كما بلغت إصدارات السندات هذا العام حتى أغسطس/ آب الماضي، أقل من نصف الرقم القياسي للأموال التي تم جمعها في عام 2021 بأكمله، والتي بلغت 192 مليار دولار.



واندفع المستثمرون نحو خيارات أقل خطورة، وسط مساعي مصر لتجنب أزمة ديون، حيث قفزت قيمة إصدارات أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر، بينما انخفضت إصدارات السندات لآجال أكثر من عام.