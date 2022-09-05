كل ما تريد معرفته عن التقديم لرياض الأطفال في شمال سيناء.. الأوراق المطلوبة والتفاصيل

أعلنت مديرية وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن الأوراق المطلوبة لدى جميع الحضانات موحدة، سواء في المدارس أو الحضانات الأهلية التابعة للجمعيات والتضامن الاجتماعي.

وأشارت إلى أن قبول الأوراق والملفات وشهادات الميلاد وعنوان السكن بجميع الحضانات بالعريش، تتم في تنسيق تام، شأنها شأن المتقدمين للصف الأول الابتدائي.

الأوراق المطلوبة

أن عملية التقديم نوعين، نوع من 3 أشهر إلى سن 3 سنوات، والأوراق المطلوبة هي:

- 2 صورة شخصية.

- صورة بطاقة الأب والأم.

- صورة من شهادة الميلاد.

- رسوم التقديم 180 جنيها، والكتب الدراسية 70 جنيها بالإضافة إلى 150 جنيها شهريا.

واوضحت، أنه بالنسبة لسن 4 سنوات وما فوق، فإن الأوراق المطلوبة هي:

- 6 صور شخصية ووصل كهرباء لمعرفة العنوان.

- ملف كامل رياض أطفال.

- صورة بطاقة الأب والأم.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- ورسوم التقديم 180 جنيها، والكتب الدراسية 180 جنيها، بالإضافة إلى 150 جنيها شهريا.

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كل ما تريد معرفته عن ضوابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر

- يستطيع راغبو التقديم لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة)، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

- تقرر بدأ التقديم من يوم 10 يونيو الجاري، لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

- الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما.

- وفي الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات.

- وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن {6 أشهر} كحد أدنى لسن القبول.

- يرجى تقديم شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر.

- تقديم كشف طبي معتمد من قبل التأمين الصحي بخلو الطفل من الأمراض المعدية.

- يؤخذ إقرار على ولي الأمر بأن قبول أوراق ابنه ليس قبول نهائيًّا، إلا بعد ظهور نتيجة التنسيق المعتمد من الإدارة التعليمية والمنطقة التابع لها المعهد الأزهري.

- وحال قبول الطفل بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2022_ 2023، تقدم عدد (4) صور شخصية حديثة 4×6.

- وكذلك، تقديم عدد (5) أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول أو التلميذة المقبولة، كما يلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.

- لا يجوز التقديم في أكثر من معهد من المعاهد الأزهرية في ذات الوقت، على أن يؤخذ الإقرار اللازم على ولي الأمر بذلك.

- يشترط توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التحويل من التعليم الأزهري إلى التعليم العام خلال مراحل الدراسة.