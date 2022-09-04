3 % نموا سنويا في رصيد مصرف الإماراتى المركزي من الذهب بنهاية يونيو الماضي

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب على أساس سنوي بنسبة 3.03% بنهاية يونيو الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 11.853 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة تعادل 349 مليون درهم، مقارنة بنحو 11.504 مليار درهم في يونيو 2021.

يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية مرتفعًا إلى 8.961 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة مع 1.134 مليار درهم في نهاية 2018 و4.044 مليار درهم في نهاية 2019.

ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.