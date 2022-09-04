المالية: نجحنا خلال 8 سنوات في الوصول لنموذج وطني للموازنة التشاركية

أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أننا نجحنا خلال 8 سنوات في الوصول لنموذج وطني للموازنة التشاركية يضمن الشفافية والمشاركة والمساءلة المجتمعية، بالتعاون مع مجموعة متنوعة من الخبراء المحليين والدوليين فضلًا عن تقييم تجارب بعض الدول في مجال عمليات الموازنة التشاركية وصولًا إلى نموذج وطني مصرى للموازنة التشاركية يحقق الشفافية والمشاركة والمساءلة ويستجيب لاحتياجات المواطنين، ويسهم في بناء الثقة بين كل شركاء التنمية لتحسين الانفاق العام، لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات العامة.

وأضافت، أن الوحدة تسعى إلى ترجمة أفكار الشباب إلى واقع ملموس فى ميدان العمل الاقتصادى، وصقل خبراتهم ونقل تجارب الوزارة إليهم حيث تستقبل الوحدة مجموعة من شباب الخريجين بالجامعات لتأهيلهم ليكونوا «سفراء للتوعية الموازنية» تعزيزًا لأطر الشفافية والإفصاح المالى، على النحو الذى يؤهلهم لسوق العمل والاستفادة من مشروعات التخرج الخاصة بهم وتحويلها إلى مشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لافتة إلى أن الوحدة تهتم بتعريف طلاب الجامعات بكيفية إعداد «موازنة المواطن» و«الموازنة التشاركية» بطريقة مبسطة لتعميمها ونشرها بمختلف المحافظات لتعميق التواصل الفعال مع كل شرائح المجتمع.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاحتفال بالتجربة المصرية الناجحة في الموازنة التشاركية بالفيوم، عرض فيلم وثائقي عن «الموازنة التشاركية» وفيديو تعريفي بإنجازاتنا في تحقيق المشاركة المجتمعية، في إطار حرص الوزارة على رفع الوعى بأهم خطط الحكومة والسياسة المالية لوزارة المالية حتى يصبح المواطن شريكًا أصيلًا في صنع القرارات فى عملية إعداد الموازنة على المستوى المحلى؛ بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة واستدامة الإصلاحات لتنعكس على جودة حياة المواطنين، كما تم استعراض تجاربنا التفاعلية مع شباب الإسكندرية والفيوم والجامعات الحكومية وغير الحكومية، التى ساعدت في تعزيز تنمية الوعى المالى لديهم، وتعريفهم بمهام الجهات الحكومية بالدولة، من خلال عقد دورات تدريبية وتعليمية؛ ودمج مبادئ التثقيف المالي والتكنولوجى وريادة الأعمال، وغيرها ضمن البرامج التعليمية الحالية، وتم عرض تجربة أطفال المدارس مع اللعبة التفاعلية «صيد الكنوز»، حيث تم تصميم هذه اللعبة باحترافية شديدة لتحاكى أساليب إعداد الموازنة بطريقة مبسطة يسهل على الطلاب إدراكها.

وأكد طلاب وخريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية منحتهم فرصة عظيمة للمشاركة في منصات تفاعلية تبادلوا خلالها الآراء والأفكار حول المفاهيم الموازنية والإصلاحات المالية: «الموازنة العامة للدولة» و«الموازنة التشاركية» و«موازنة المواطن»، والتعرف أيضًا على ما تقوم به الوزارة من إصلاحات هيكلية ومالية، على نحو يؤهلهم ليكونوا «سفراء» لتوعية الجمهور بما تعلموه في وحدة «الشفافية والمشاركة المجتمعية».

وأشادوا بدور وزارة المالية فى مساعدة الطلاب والخريجين على الدمج بين المواد العلمية الدراسية والحياة العملية من خلال برامج تعليمية متطورة، بما يؤهلهم لاكتساب التثقيف المالي والتكنولوجي، حيث تلقي الطلاب والخريجين برامج تدريبية متطورة للتثقيف المالي والتكنولوجى تمنحهم ميزة تنافسية في سوق العمل، موضحين أن تجربة التدريب كانت متميزة، وخطوة جيدة نحو تأهيل الشباب لتمكينهم في مختلف المجالات.. وأشادوا بالدور المحوري لوحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية في توصيل المعلومات للشباب بطريقة مبسطة، عبر دورات تدريبية وتعليمية تكسبهم مهارات ومعلومات لا غنى عنها بسوق العمل.