البحرين تعيد تشكيل مجلس إدارة صندوقها السيادي "ممتلكات"

الاقتصاد
علم البحرين
علم البحرين

أصدر ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي "ممتلكات البحرين القابضة"، برئاسة وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

وأصدرت "ممتلكات"، التي تدير أصولًا تتجاوز قيمتها 18 مليار دولار، نتائجها السنوية المستقلة في يونيو، والتي أظهرت تحولها للربحية في 2021 بعدما تكبدت خسائر في 2020.

وتشمل محفظتها حصصًا في فريق السباقات البريطاني وشركة صناعة السيارات ماكلارين، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم خارج الصين.


يذكر أن شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وقعت أواخر العام الماضي مذكرة تفاهم مع شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية "مبادلة"، لتسهيل وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين.

وبموجبها يبحث الطرفان فرص الاستثمار العالمية المشتركة، ويتبادلان المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، لتعزيز قدراتهما الاستثمارية والتشغيلية.

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