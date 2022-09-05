"حصاد التوك شو".. أول حوار لوالد أماني "طالبة المنوفية" و الكليات المتاحة لطلبة الدبلومات

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، أول حوار لوالد أماني "طالبة المنوفية" وضوابط تنسيق الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات، فضلًا عن كشف مواعيد إعلانات الإسكان الاجتماعي الجديدة.

ما فعله المتهم بنفسه أثلج صدري

قال عبدالكريم الجزار، والد أماني طالبة المنوفية المتوفاة، إن تخلص من أنهى حياة ابنته من نفسه أثلج صدره، مضيفًا: "استراح قلبي، والنهاردة بعد تشييع الجنازة رفضت أخذ العزاء، لكن بعدما تأكدت من وفاته أتقبل العزاء في ابنتي غدًا إن شاء الله".

وفى أول حوار له، قال عبدالكريم الجزار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "إن اقتصاص الله كان سريعًا في أقل من 24 ساعة"، موضحًا أن والدة القاتل ابنة عمته ويسكنون في نفس الشارع تقريبًا، لكن لا توجد علاقة بينهم.

وأضاف والد الضحية: "مفيش اختلاط خالص بيني وبين أمه، والقاتل كان كلم والدتها وقالها عايز أتقدم لأماني قبل 45 يوم، ولكن والدة ابنتي أمنية فهّمت القاتل أن المستوى العلمي والتعليمى مختلف بينهما، فهي طالبة في كلية التربية وهو دبلوم صناعة".

وأردف أن والدته حاولت أن تفهمه "أن والدها مش بيفكر في جواز أي من بناته خلال الدراسة، وبنتي أصلا رفضت الجواز منه لكن لم نتلقّ تهديدات منه خالص"، مؤكدًا أن القاتل كان يتناول مخدرات وبلطجي، وله كذا سابقة.

ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات

كشف سيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، عن ضوابط التنسيق للدبلومات الفنية لسنة 2022، مؤكدًا أن الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية لهم الفرصة في التعليم العالي، تشجيعًا لهم.

الكليات المتاحة لطلبة الدبلومات

وقال سيد عطا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الأحد، إن المجلس الأعلى للجامعات قرر نسبة 10% للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية لدخول الكليات التي تتوافق مع مؤهلاتهم العلمية.

وأوضح، أنه تم فتح 7 جامعات تكنولوجية جديدة بها جميع التخصصات المطلوبة لسوق العمل، وهي جامعات تكنولوجية موجودة في مناطق من الجمهورية من الإسكندرية حتى أسوان.

وأضاف المشرف على مكتب التنسيق، أن طلبة الدبلومات الفنية لهم فرصة كبيرة للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، قائلًا: "نأخذ نحو 80% من الأعداد المقررة في الجامعات التكنولوجية من طلبة الدبلومات الفنية، و20% من طلبة الثانوية العامة، وذلك لإعطاء فرصة جيدة للطلاب للالتحاق بهذه الجامعات الجديدة".

وأوضح أنه سيتم عمل امتحانات قدرات لطلاب الدبلومات الفنية مثلهم في ذلك مثل طلاب الثانوية العامة، حيث يبدأ امتحان القدرات الخاص بهم يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبل في كليات الفنون الجميلة وفنون وعمارة والفنون التطبيقية وكليات التمريض، وذلك في تخصصات معينة.

مواعيد إعلانات الإسكان الاجتماعي الجديدة

أعلنت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن إعلانات جديدة سيتم طرحها للإسكان الاجتماعي قريبًا، مؤكدة أنه سيكون بها وحدات جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات للتسكين بعد 12 أو 18 شهرًا.

وقالت المهندسة مي عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الأحد، إنهم ما زالوا يبحثون عن الحل الأمثل للشروط، مضيفة أن هذه الوحدات ستكون بالتمويل العقاري.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن إعلانات الإسكان الاجتماعي ستكون قبل شهر نوفمبر المقبل، وتحديدًا في شهر أكتوبر، لكن الوحدات لن تكون في المدن التي تم طرحها في الإعلان المزيف عن وحدات منخفضي الدخل.

وأضافت المهندسة مي عبدالحميد، أنه سيكون هناك وحدات إسكان في الصعيد، وفي الوجه البحري، وفي محيط القاهرة الكبرى، وأنها ستكون في مكان أو اثنين على الأكثر.