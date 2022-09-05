إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة النواصر بالأقصر

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إسعاف تنقل مصابين
إسعاف تنقل مصابين - أرشيفية

أصيب 6 أشخاص، في انقلاب سيارة كبوت في ترعة النواصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بعد اصطدامها بدراجتين ناريتين، على كوبري الفارسية بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، وجرى نقلهم إلى مستشفى إسنا التخصصي.

تلقى اللواء هشام عبدالغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغا بإصابة 6 أشخاص إثر إنقلاب سيارة كبوت تقلهم في ترعة النواصر، بجوار كوبري الفارسية، بعد اصطدامها بدراجتين بخاريتين سقطتا أيضا في الترعة، وتنوعت الإصابات ما بين جروح وكدمات وسحجات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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