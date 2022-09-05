ألمانيا.. إصابة شخص بجروح قاتلة بعد هجومه على فتاة بـ "فأس"

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عناصر الشرطة في ألمانيا
عناصر الشرطة في ألمانيا

أصابت الشرطة الألمانية، رجلا بجروح قاتلة هاجم فتاة بفأس، مما أدى إلى وفاتها، وقالت الشرطة والنيابة العامة في العاصمة الألمانية «برلين»، في بيان، إن الشرطة في برلين، تلقت تقريرا عن الحادث الذي وقع في «حي ليشتنبرج»، أمس الأحد، في نحو الساعة 07.40 صباحا بالتوقيت المحلي « 07:40 بتوقيت القاهرة».

وفي وقت سابق، هاجم رجل «23 عامًا» بفأس فتاة«27 عامًا»، توفيت على الفور متأثرة بجروحها، فيما استخدم ضباط الشرطة الأسلحة النارية، ضد المهاجم، ما أدى إلى إصابة المهاجم نفسه بجروح قاتلة، وفقالما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

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