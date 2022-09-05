"الداخلية" تنفي مزاعم الإخوان الإرهابية بوفاة شخص داخل محبسه بالبساتين

نفت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، صحة ما جرى تداوله عبر القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مزاعم حول وفاة أحد الأشخاص داخل محبسه بقسم شرطة البساتين بالقاهرة، نتيجة تعرضه للتعذيب.

أوضحت الداخلية، أن ما جرى تناوله في هذا الشأن، عارٍ من الصحة، وأن حقيقة الواقعة، تتمثل في أن المذكور تم حبسه احتياطيًا بتاريخ 23/8/2022 بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية شروع في سرقة مسكن وضبطه بمعرفة الأهالي.

وبتاريخ 24/8/2022، تم نقله إلى المستشفى لشعوره بحالة إعياء شديدة، وتوفى بالمستشفى، وبسؤال شهود الواقعة «المحتجزين رفقته بالقسم» بمعرفة النيابة العامة، أيدوا ما سبق ونفوا تعرضه لأى اعتداء.

=وأفاد تقرير مصلحة الطب الشرعي، بأن الوفاة طبيعية، وخلو جثمان المتوفى من أية إصابات تشير إلى عنف أو شبهة جنائية.

وأن ما تم تداوله في هذا الصدد، يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية، لنشر الشائعات والأكاذيب.