تعرف على تفاصيل قرض المهن الحرة من بنك الإسكندرية وقيمة التمويل

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بنك الإسكندرية
بنك الإسكندرية

يقدم بنك الإسكندرية، التمويل الشخصي لأصحاب المهن الحرة المصريين، الذين يمتلكون أعمالهم الخاصة ويعملون في السوق المصري، ويمكنهم إثبات دخولهم من خلال كشف حساب سواء من بنك الاسكندرية أو أي بنك آخر.  

ونستعرض مميزات وتفاصيل القرض الشخصي لأصحاب الأعمال والمهن الحرة من بنك الإسكندرية في التالي:

مميزات وتفاصيل القرض الشخصي 

- تأمين على الحياة طوال مدة التمويل.

- فترة سداد طويلة: تصل إلى 7 سنوات.

- أسعار عائد متغيرة وثابتة: تنافسية مع إمكانية الاختيار بين أسعار متغيرة أو ثابتة.

- قيمة التمويل تصل إلى 500.000 جنيه مصري.

- عمر العميل: من 25 إلى 65 عاما.

- الحد الأدنى لمدة النشاط: 24 شهرا

الأوراق المطلوبة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- كشف حساب بنكي (12 شهرا)

- بطاقة ضريبية سارية

- مستخرج سجل تجاري حديث (لا يتعدى 3 أشهر).

- فاتورة مرافق حديثة «غاز- كهرباء- تليفون»، لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

- إمكانية طلب مستندات إضافية وفقا لبرنامج التمويل.

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أعلنت في 18 أغسطس 2022، برئاسة حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير، عند مستوى 11.25%، 12.25%، على الترتيب.

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