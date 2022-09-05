وفود أجنبية تتردد عليه للاسترخاء.. كل ما تريد معرفته عن كهوف الملح بمصر

يقع كهف الملح بمدينة مرسى مطروح بأول طريق السلوم على بعد 5 ك اول طريق يمين بعد سوق ليبيا ويعد الكهف الأول من نوعه في الاستشفاء البيئي الطبيعى في مصر.

ويرتاد الكهف عدد كبير من المصريين والعرب والأجانب الراغبين في العلاج من الأمراض العصبية والنفسية واستخراج الطاقة السلبية وتخفيف التوتر والإرهاق وإزالة الإجهاد واستخراج السموم من الجسم بطاقة اليود التفاعلية، كما يعد كهف الملح الأفضل لعلاج الغدة الدرقية وحساسية الصدر وارتفاع ضغط الدم، والتخلص من جميع الشحنات الضارة في الجسم.

ويستفيد الشخص الذي يزور الكهف من مادة اليود اللازمة لإزالة السموم وتنشيط الغدة الدرقية، وهي المسؤولة عن ضبط عمليات كثيرة بالجسم، منها ضبط معدل ارتفاع ضغط الدم وتحسين المزاج وتخفيف التوتر.

ويتم العمل عن طريق إدخال الراغبين إلى الكهف المفروش أرضيته بالملح الصخري المستخرج من البحر المتوسط والمشبع باليود، كما يتم تزويد الجدران والأسقف بالملح الصخري أيضا ويدخل المريض ويجلس على مقعده الطبي لمده 45دقيقة، ويتم غلق الأبواب مع تشغيل جهاز التكييف والشفاطات لتزويد الغرفة بالهواء والتخلص من ثاني أكسيد الكربون.

ويترك المرضى والراغبين في العلاج لمدة 45 دقيقة للتأمل والاستجمام واستنشاق اليود، وهذه المدة المركزة تعادل جلوس المريض أمام البحر صباحا لمدة 15ساعة، وهى مدة كافية للمريض لأن يتشبع جسمه باليود فتنشط الدورة الدموية، ومعهما يتم التخلص من الطاقة السلبية والشحنات الضارة بالجسم والحساسية.